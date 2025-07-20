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Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu

Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 14:39

Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri olarak çalışan Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Gezgin’in evine girerek ailesini kimyasal madde ile uyuttuğu ve evde yangın çıkardığı iddia ediliyordu.

Aydın’da tutuklanan ve sonrasında Adana Cezaevi'ne sevk edilen Turgay Ahmet Gezgin’in cezaevinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Gezgin’in intihar ettiği değerlendirililiyor.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde yangın çıkmış ve evde bulunan Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde yangın çıkmış ve evde bulunan Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Evin yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları detaylı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren Turgay Gezgin'in, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti.

Ayrıca şüpheli itfaiye erinin yangından 10 gün sonra nişanlandığını öğrenen ekipler hem Turgay Ahmet Gezgin’i hem de nişanlısı F.T.’yi gözaltına almıştı.

Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Cezevinde ölü olarak bulundu.

Cezevinde ölü olarak bulundu.

Katil zanlısı Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 

Sonrasında Adana Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Gezgin cezaevi görevlileri tarafından ölü bulundu. Yetkililer, Gezgin'in cezaevinde kendi hayatına son verdiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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