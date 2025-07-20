Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri olarak çalışan Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Gezgin’in evine girerek ailesini kimyasal madde ile uyuttuğu ve evde yangın çıkardığı iddia ediliyordu.
Aydın’da tutuklanan ve sonrasında Adana Cezaevi'ne sevk edilen Turgay Ahmet Gezgin’in cezaevinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Gezgin’in intihar ettiği değerlendirililiyor.
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz Mart ayında bir evde yangın çıkmış ve evde bulunan Fatma Gezgin ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.
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Cezevinde ölü olarak bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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