Eşi ve 2 Çocuğunun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin Cezaevinde Ölü Olarak Bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri olarak çalışan Turgay Ahmet Gezgin, evinde yangın çıkararak eşi ve 2 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Gezgin’in evine girerek ailesini kimyasal madde ile uyuttuğu ve evde yangın çıkardığı iddia ediliyordu.

Aydın’da tutuklanan ve sonrasında Adana Cezaevi'ne sevk edilen Turgay Ahmet Gezgin’in cezaevinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Gezgin’in intihar ettiği değerlendirililiyor.