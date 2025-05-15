Sadece 12 Dakika Sürmüş: Ailesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan İtfaiyecinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin’in evinde yangın çıkmış ve eşi ile 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.
Yangından yaklaşık 2 ay sonra sevgilisi ile birlikte gözaltına alınan itfaiye eri tutuklanmıştı.
Yangının olduğu gece mesaide olan Turgay Ahmet Gezgin’in motorla eve geldiği ve 12 dakika içinde yangını çıkardığına dair görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan yangın aile faciasına dönüşmüştü.
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Ailesini öldürdüğü için tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin’in görüntüleri ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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