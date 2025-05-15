Sadece 12 Dakika Sürmüş: Ailesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan İtfaiyecinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sabah Gazetesi’nden Ceyhan Torlak’ın haberine göre, eşini ve 2 çocuğunu eterle bayıltan Gezgin'in evi ateşe vererek kundakladığı tespit edildi.

Eşini ve 2 çocuğunu evi kundaklayarak öldüren itfaiyecinin görüntüleri de ortaya çıktı.

Tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in soruşturma dosyasına giren görüntülerde yangının çıktığı gün motosikletle eve geldiği dakikalar yer aldı. Katil itfaiye eri, evde sadece 12 dakika kalmış. Gezgin, evi kundaklayıp eşi ile 2 evladını yaktıktan sonra saat 08.11'de hızlı hızlı telaşlı bir şekilde dışarı çıkmış.