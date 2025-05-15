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Sadece 12 Dakika Sürmüş: Ailesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan İtfaiyecinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sadece 12 Dakika Sürmüş: Ailesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan İtfaiyecinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 13:30

Aydın’ın Nazilli ilçesinde itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin’in evinde yangın çıkmış ve eşi ile 2 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Yangından yaklaşık 2 ay sonra sevgilisi ile birlikte gözaltına alınan itfaiye eri tutuklanmıştı.

Yangının olduğu gece mesaide olan Turgay Ahmet Gezgin’in motorla eve geldiği ve 12 dakika içinde yangını çıkardığına dair görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan yangın aile faciasına dönüşmüştü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan yangın aile faciasına dönüşmüştü.

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Ailesini öldürdüğü için tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin’in görüntüleri ortaya çıktı.

Ailesini öldürdüğü için tutuklanan Turgay Ahmet Gezgin’in görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Ceyhan Torlak’ın haberine göre, eşini ve 2 çocuğunu eterle bayıltan Gezgin'in evi ateşe vererek kundakladığı tespit edildi.

Eşini ve 2 çocuğunu evi kundaklayarak öldüren itfaiyecinin görüntüleri de ortaya çıktı.

Tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in soruşturma dosyasına giren görüntülerde yangının çıktığı gün motosikletle eve geldiği dakikalar yer aldı. Katil itfaiye eri, evde sadece 12 dakika kalmış. Gezgin, evi kundaklayıp eşi ile 2 evladını yaktıktan sonra saat 08.11'de hızlı hızlı telaşlı bir şekilde dışarı çıkmış.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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