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Yunan Adaları’nda Tatil: Kapıda Vizenin Fiyatına Zam Geldi

Yunan Adaları’nda Tatil: Kapıda Vizenin Fiyatına Zam Geldi

Yunan Adaları
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 12:01

Yunan Adaları’na kapıda vize kolaylığı gelmesi sonrasında Türkiye’den birçok vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etmişti.

Türk vatandaşları için uygulanan kapıda vize uygulamasına zam geldi. Geçtiğimiz yıl 60 euro (2 bin 615 TL) olan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42’lik bir artışla 85 (3 bin 704 TL) euroya yükseldi.

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen kapıda vize uygulaması geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen kapıda vize uygulaması geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı.

Türk vatandaşları artık Midilli, Sakız, Sisam, Limni, Leros, Kalimnos, Kos, Simi, Rodos ve Meis’e gitmek için kapıda vize alabiliyor. 

Yeniden başlayan uygulama ile geçtiğimiz yıl birçok vatandaş tatilini Yunan Adaları’nda yapmıştı.

Kapıda vize ücretine zam geldi.

Kapıda vize ücretine zam geldi.

Kapıda vize ücretlerine bu yıl zam yapıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 60 euro (2 bin 615 TL) olan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42’lik bir artışla 85 (3 bin 704 TL) euroya yükseldi.

Vize başvurusu reddedilirse, ücret iade edilmiyor.

İDO tarifeleri de belli oldu.

İDO tarifeleri de belli oldu.

Yunan Adaları’na gitmek için kullanılan feribot tarifeleri de belli oldu.

Seferihisar-Samos gidiş dönüş 40 euro (Bin 743 TL)

Kuşadası-Samos 55 euro (2 bin 396 TL)

Dikili-Midilli 45 euro oldu (Bin 961 TL)

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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