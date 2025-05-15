Yunan Adaları’nda Tatil: Kapıda Vizenin Fiyatına Zam Geldi
Yunan Adaları’na kapıda vize kolaylığı gelmesi sonrasında Türkiye’den birçok vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etmişti.
Türk vatandaşları için uygulanan kapıda vize uygulamasına zam geldi. Geçtiğimiz yıl 60 euro (2 bin 615 TL) olan kapıda vize ücreti, bu yıl yüzde 42’lik bir artışla 85 (3 bin 704 TL) euroya yükseldi.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilen kapıda vize uygulaması geçtiğimiz yıl yeniden başlamıştı.
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Kapıda vize ücretine zam geldi.
İDO tarifeleri de belli oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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