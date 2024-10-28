Gitmek İsteyip Hala Gidemeyenler İçin Rehber: Kapıda Vize ile Yunan Adaları
Gitmek İsteyip Hala Gidemeyenler İçin Rehber: Kapıda Vize ile Yunan Adaları
Tam bir tatil yeri olan Yunanistan, yazın en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Yunanistan'a gitmek isteyenler için kapıda vize uygulaması başladı. Peki nedir bu kapıda vize uygulaması merak ediyor musunuz? Kapıda vize ile nasıl Yunanistan'a gidebileceğinize gelin birlikte bakalım...
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Kapıda vize uygulaması yeni başlamış bir uygulama.
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Yunanistan'daki 10 ada bu uygulamaya dahil!
Kapıda vize uygulaması, Schengen olmasa bile Yunanistan'ı gezmenize imkan veriyor.
Kapıda vize alınabilen adalar hangileri diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.
Peki bu uygulamaya hangi adalar dahil, bakalım mı?
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Gezebileceğiniz adaları saydık. Peki bu adalarda neler var bir de ona bakalım...
Adalara bakmaya devam edelim...
Kapıda vize almak hiç de zor değil!
Tabii ki kapıda vize uygulaması için hazırlamanız gereken evraklar var.
Sıra en can alıcı soruda. Kapıda vize uygulaması başvuru ücreti ne kadar?
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