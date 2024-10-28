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Gitmek İsteyip Hala Gidemeyenler İçin Rehber: Kapıda Vize ile Yunan Adaları

etiket Gitmek İsteyip Hala Gidemeyenler İçin Rehber: Kapıda Vize ile Yunan Adaları

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 17:46

Tam bir tatil yeri olan Yunanistan, yazın en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Yunanistan'a gitmek isteyenler için kapıda vize uygulaması başladı. Peki nedir bu kapıda vize uygulaması merak ediyor musunuz? Kapıda vize ile nasıl Yunanistan'a gidebileceğinize gelin birlikte bakalım...

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Kapıda vize uygulaması yeni başlamış bir uygulama.

Nisan 2024 tarihinde başlayan bu uygulama herkesi mutlu eden bir gelişme oldu. Yunan adaları yazın çok daha tercih ediliyor ama uygulama sadece yazın geçerli değil elbette. Türkiye'ye yakın adalarda geçerli olan kapıda vize uygulaması, kısa tatiller için ideal bir tercih olabilir. Bu uygulamanın 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor.

Yunanistan'daki 10 ada bu uygulamaya dahil!

Kapıda vize uygulaması, tabii ki tüm Yunanistan için geçerli değil. Bu uygulamanın geçerli olduğu yerler sadece adalar. 10 adayı kapsayan uygulama sayesinde Yunanistan'ın mis gibi denizine girebilir ve Yunanistan adalarında tarihi ve kültürel geziler yapabilirsiniz. Türkiye'ye çok yakın adalara ulaşım da oldukça kolay. Birçok cezbedici yanı olan uygulama o yüzden hemen popüler oldu!

Kapıda vize uygulaması, Schengen olmasa bile Yunanistan'ı gezmenize imkan veriyor.

Yunanistan'daki seçili adalar için geçerli bu uygulama ile Yunanistan'ın her yerine gidilmese de 10 ada gezip görülebiliyor. Kapıda vize uygulamasıyla merak ettiğiniz adayı gezebilirsiniz. Hatta tatilinizi burada geçirebilirsiniz. Bu vizeyle ne kadar süre kalabileceğinizi merak ettiniz değil mi? Kapıda vize uygulaması ile 7 gün boyunca Yunanistan'daki seçili adalarda kalabiliyorsunuz. Ancak bu vize ile Yunanistan'da adalar dışında bir yere gidemeyeceğinizi hatırlatalım!

Kapıda vize alınabilen adalar hangileri diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Tatilimi ben bu sene Yunanistan'da geçirmek istiyorum ama Schengen vizem yok diye üzülüyorsanız kapıda vize uygulaması tam size göre! 10 adanın dahil olduğu vize uygulamasıyla Yunanistan'da 7 gün geçirebileceksiniz.

Peki bu uygulamaya hangi adalar dahil, bakalım mı?

Peki bu uygulamaya hangi adalar dahil, bakalım mı?

  • Sakız (Chios)

  • İstanköy (Kos)

  • Midilli (Lesvos)

  • Rodos

  • Sisam (Samos)

  • Kelemez (Kalimnos)

  • Meis (Kastellorizo)

  • İleriye (Leros)

  • Limni (Limnos)

  • Sömbeki (Symi)

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Gezebileceğiniz adaları saydık. Peki bu adalarda neler var bir de ona bakalım...

Gezebileceğiniz adaları saydık. Peki bu adalarda neler var bir de ona bakalım...

Rodos Adası, en büyük adalardan. Tarihi adalardan biri olan Rodos, Ortaçağ'ın izlerini taşıyor. Rodos, Marmaris'e yakın.

Kos Adası ise Bodrum tarafında. Plajları harika olan ada, Hipokrat'ın memleketi. Antik kalıntılarla dolu ada, tam bir açık hava müzesi.

Samos Adası, Kuşadası'na yakın. Doğası ve şaraplarıyla ünlü ada daha sakin tatil arayanların tercihi.

Adalara bakmaya devam edelim...

Adalara bakmaya devam edelim...

Midilli Adası, en çok bilinenlerden. Ayvalık tarafından gidilebilen ada, zeytin ağaçlarıyla ünlü. Restoranlarıyla da ünlü adada lezzetli yemekler yemek mümkün.

Sakız Adası, Çeşme tarafında. Sakız ağaçlarıyla ünlü adada tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görebilirsiniz. Sakız ürünlerini deneyebileceğiniz ada farklı bir tatil arayanlar için ideal.

Meis adası, Kaş'a yakın. Renkli evleri ve sakinliğiyle bilinen adada küçük ama güzel plajlar var.

Kapıda vize almak hiç de zor değil!

Kapıda vize almak hiç de zor değil!

Kapıda vize başvurusunu kendiniz yapabileceğiniz gibi seyahat firmalarından yardım alarak da yapabilirsiniz. Firmalarla bu işi yapmak daha kolay elbette ama ben kendim yapabilirim diyenler kendileri de başvurabilir. Vize almak için önceden başvurmak gerek. Bu konuda farklı bilgiler olsa da 1 hafta, 10 gün önceden başvurmak iyi olacaktır.

Tabii ki kapıda vize uygulaması için hazırlamanız gereken evraklar var.

  • En az 6 ay geçeliliği olan bir pasaportunuz olmalı.

  • 2 biyometrik fotoğraf da gerekli.

  • Nüfus cüzdanı

  • Masraflarınızı karşılayabileceğinizi gösteren 3 aylık banka hesap dökümünüzü de sunmanız gerekiyor.

  • Kalacağınız otelin rezervasyonu

  • Seyahat sağlık sigortası

  • Feribot bileti

  • Vize ücreti

  • Başvuru formu

Sıra en can alıcı soruda. Kapıda vize uygulaması başvuru ücreti ne kadar?

Yunanistan'a kapıda vizeyle gitmek istiyorsanız 80 Euro ödemeniz gerekiyor. Çocuklar için ise bu ücret 20 Euro. Bu ücreti ödeyip başvuru yaptıktan sonra sıra heyecanla beklemede. Yunanistan vizenize onay verirse belirlediğiniz adaya gidebiliyorsunuz. Burada sürenin 7 gün olduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii bir de can sıkıcı kısım var, vizenize red de verilebiliyor. Red halinde vize ücretini geri alamıyorsunuz maalesef.

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Gelelim bu adalarda neler yapabileceğinize...

Her şey tam istediğiniz gibi oldu ve 10 adadan birine gittiniz. Bu adalarda neler yapabilirsiniz peki? Aslında Yunan adalarının her biri farklı özellikleriyle ön planda. Tek tek adalarda neler olduğuna bakıp öyle gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Genel olarak bakarsak adalarda tarihi ve kültürel geziler yapabilirsiniz. Tabii ki eşsiz plajlarıyla 'deniz-kum-güneş' tatilinin tadını çıkarabilirsiniz. Lezzetli Yunan mutfağında kendinizi kaybedebilirsiniz. Kısacası bu adalarda yapacak çok şey var!

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