Gitmek İsteyip Hala Gidemeyenler İçin Rehber: Kapıda Vize ile Yunan Adaları

Her şey tam istediğiniz gibi oldu ve 10 adadan birine gittiniz. Bu adalarda neler yapabilirsiniz peki? Aslında Yunan adalarının her biri farklı özellikleriyle ön planda. Tek tek adalarda neler olduğuna bakıp öyle gitmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Genel olarak bakarsak adalarda tarihi ve kültürel geziler yapabilirsiniz. Tabii ki eşsiz plajlarıyla 'deniz-kum-güneş' tatilinin tadını çıkarabilirsiniz. Lezzetli Yunan mutfağında kendinizi kaybedebilirsiniz. Kısacası bu adalarda yapacak çok şey var!