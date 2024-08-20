Yunan Adalarının Türkler Tarafından Neden Tercih Edildiğini Adayı Ziyaret Eden Kişi Acı Bir Şekilde Açıkladı
Yunan Adalarının Türkler Tarafından Neden Tercih Edildiğini Adayı Ziyaret Eden Kişi Acı Bir Şekilde Açıkladı
Yunan adaları bu sene kapı vizesi uygulamasının da devreye girmesiyle çok sayıda Türk turisti ağırladı. Peki Türkler neden kendi sahilleri yerine Yunan adalarına gitti? Buyurun size gerekçeleri...
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Yaz başladığından beri bitmeyen bir Yunan Adaları tartışması var. Kapı vizesi uygulamasının da devreye girmesiyle, Yunan Adaları bu sene her zamankinden daha fazla Türk varandaşını ağırladı.
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Peki neden? Adalara gidenlerin en büyük gerekçesi yiyecek ve içeceğin ucuz olması. Bunun ardından doğal güzellikler ve Yunanlılar'ın nezaketli davranışları geliyor.
Koca bir sofraya verilen hesaplar ise Türkiye ile karşılaştırıldığında oldukça komik. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil.
Sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şafak Sarı, Yunan adalarının neden tercih edildiği ile ilgili kendi tecrübelerini şu şekilde aktarmış 👇
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