Yunanistan'da Dünyaları Yiyip Kalkan Türk Turistin Hesabı Görünce Şaşkınlık Geçirdiği Adisyon
Yunanistan'da Dünyaları Yiyip Kalkan Türk Turistin Hesabı Görünce Şaşkınlık Geçirdiği Adisyon
Son günlerde Yunanistan'da ödenen hesaplar Türkiye'deki hesaplarla karşılaştırılıyor. Sosyal medyadaki bir kullanıcı Kavala'da ödediği hesabı detaylıca anlattı. Bakalım ne kadar şaşıracaksınız?
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Yunanistan'daki hesapların Türkiye ile kıyaslanması neredeyse bir akıma dönüştü. Yunanistan'a gidenler, adisyonlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.
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Bu X kullanıcısı Kavala'da yediği yemekleri ve ödediği hesabı şöyle paylaştı 👇
İşte bu da o sofra 👇
66.30 euro tutan hesaba 65 euro ödemişler yani 2210 TL.
Burası da o restorandan bir kare
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İkram tatlı da böyle 👇
Bir başka kullanıcının Türkiye'de ödediği hesap da bu şekilde. Ne diyorsunuz bu işe?
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