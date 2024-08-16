İdo Tatlıses'in Dostlarıyla Yunanistan'da Ödediği 5 Kişilik Hesabın Adisyonu Kendi Dahil Herkesi Şaşırttı
İdo Tatlıses'in Dostlarıyla Yunanistan'da Ödediği 5 Kişilik Hesabın Adisyonu Kendi Dahil Herkesi Şaşırttı
Yunanistan'dan gelen adisyonlara bir katkı da İdo Tatlıses'ten geldi. İdo'nun dostlarıyla birlikte ödediği 5 kişilik hesabın adisyonu kendi dahil herkesi şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz başlar başlamaz Türk turistler Yunan adalarına akın etti. Türkiye'ye göre ucuz olan Yunanistan, bol porsiyonlu yemekleriyle de turistlerin ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunanistan'a gidenler sosyal medyada arka arkaya adisyon paylaşma yarışına girdiler. Ödenen hesapla masaya gelen yemekleri karşılaştıranlar epey bir şaşırdı. Mesela bu masaya bakalım 👇
Yukarıda gördüğünüz masaya gelenlerin detayını şuraya bırakalım. Toplam hesap ise 66.30 euro tutmuş ancak indirimle 65 euro ödenmiş. Yani o günün kuruyla 2210 TL.
İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de tatil için Yunanistan'ı seçenlerden. İdo'nun Instagram hesabında paylaştığı adisyon da bir o kadar cazip.
"Gırtlağımıza kadar yedik içtik" diyen İdo'nun paylaştığı 5 kişiye ait adisyon 71.50 Euro. Yani bugünün kuruyla 2.645 TL. Ne diyorsunuz bu işe?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın