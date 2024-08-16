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İdo Tatlıses'in Dostlarıyla Yunanistan'da Ödediği 5 Kişilik Hesabın Adisyonu Kendi Dahil Herkesi Şaşırttı

İdo Tatlıses'in Dostlarıyla Yunanistan'da Ödediği 5 Kişilik Hesabın Adisyonu Kendi Dahil Herkesi Şaşırttı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
16.08.2024 - 14:49 Son Güncelleme: 16.08.2024 - 14:51

Yunanistan'dan gelen adisyonlara bir katkı da İdo Tatlıses'ten geldi. İdo'nun dostlarıyla birlikte ödediği 5 kişilik hesabın adisyonu kendi dahil herkesi şaşırttı.

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Yaz başlar başlamaz Türk turistler Yunan adalarına akın etti. Türkiye'ye göre ucuz olan Yunanistan, bol porsiyonlu yemekleriyle de turistlerin ilgisini çekti.

Yaz başlar başlamaz Türk turistler Yunan adalarına akın etti. Türkiye'ye göre ucuz olan Yunanistan, bol porsiyonlu yemekleriyle de turistlerin ilgisini çekti.

Yunanistan'a gidenler sosyal medyada arka arkaya adisyon paylaşma yarışına girdiler. Ödenen hesapla masaya gelen yemekleri karşılaştıranlar epey bir şaşırdı. Mesela bu masaya bakalım 👇

Yunanistan'a gidenler sosyal medyada arka arkaya adisyon paylaşma yarışına girdiler. Ödenen hesapla masaya gelen yemekleri karşılaştıranlar epey bir şaşırdı. Mesela bu masaya bakalım 👇

Yukarıda gördüğünüz masaya gelenlerin detayını şuraya bırakalım. Toplam hesap ise 66.30 euro tutmuş ancak indirimle 65 euro ödenmiş. Yani o günün kuruyla 2210 TL.

Yukarıda gördüğünüz masaya gelenlerin detayını şuraya bırakalım. Toplam hesap ise 66.30 euro tutmuş ancak indirimle 65 euro ödenmiş. Yani o günün kuruyla 2210 TL.

Tekir balığı

Mezgit

Sardalya

Hardal soslu midye

Yunan salata

Kabak kızartma

Ahtapot köftesi

peynir ezmesi

1 adet 20’lik rakı

1 kola

2 soda

1 su

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de tatil için Yunanistan'ı seçenlerden. İdo'nun Instagram hesabında paylaştığı adisyon da bir o kadar cazip.

İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli de tatil için Yunanistan'ı seçenlerden. İdo'nun Instagram hesabında paylaştığı adisyon da bir o kadar cazip.

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik" diyen İdo'nun paylaştığı 5 kişiye ait adisyon 71.50 Euro. Yani bugünün kuruyla 2.645 TL. Ne diyorsunuz bu işe?

"Gırtlağımıza kadar yedik içtik" diyen İdo'nun paylaştığı 5 kişiye ait adisyon 71.50 Euro. Yani bugünün kuruyla 2.645 TL. Ne diyorsunuz bu işe?

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