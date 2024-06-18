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Yunanistan'ın Midilli Adasında Ödenen 6 Kişilik Hesabın Toplam Tutarını Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Yunanistan'ın Midilli Adasında Ödenen 6 Kişilik Hesabın Toplam Tutarını Görünce Sinirleriniz Bozulacak

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.06.2024 - 09:40

Yunan Adalarından şaşırtıcı adisyonlar görmeye devam ediyoruz. Sırada Midilli Adasından 6 kişilik bir hesap var. Bakalım ne kadar şaşıracaksınız?

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Bayram tatili boyunca vatandaş memleketin dört bir yanına akın etti. Özellike Bodrum ve Datça gibi tatil beldelerine rekor denilecek seviyede araç giriş yaptı.

Bayram tatili boyunca vatandaş memleketin dört bir yanına akın etti. Özellike Bodrum ve Datça gibi tatil beldelerine rekor denilecek seviyede araç giriş yaptı.

Vizesi olanlar ise Yunan adalarını tercih etti. Günübirlik vize almaya çalışanlar için durum biraz sıkıntılı olsa da adalara gidenler sosyal medya paylaşımı yapmadan duramadı.

Vizesi olanlar ise Yunan adalarını tercih etti. Günübirlik vize almaya çalışanlar için durum biraz sıkıntılı olsa da adalara gidenler sosyal medya paylaşımı yapmadan duramadı.

Özellikle Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, görenler için büyük şaşkınlık yarattı. Mesela bu masa 👇

Özellikle Yunan adalarında yenilen yemeklerle ödenen hesapların adisyonları, görenler için büyük şaşkınlık yarattı. Mesela bu masa 👇

Yukarıdaki masanın toplam hesabı 65 Euro yani 2.200 TL.

Yukarıdaki masanın toplam hesabı 65 Euro yani 2.200 TL.

Midilli Adası'ndan paylaşılan bu 6 kişilik hesap ise 100 Euro yani yaklaşık 3500 TL. Ne diyorsunuz bu işe?

Midilli Adası'ndan paylaşılan bu 6 kişilik hesap ise 100 Euro yani yaklaşık 3500 TL. Ne diyorsunuz bu işe?
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volkan koksal

Yok abi elin gavuru deriz güya ama Türk ve Müslüman din kardeşlerimiz bizi gavura bırakmayıp her adisyonda tekbir getirerek şaha kaldırıyorlar herşeyi