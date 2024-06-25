Yunan Adaları’na Türk Akını: Bayramda 50 Binden Fazla Kişi Gitmiş

Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşları için yeniden cazip tatil destinasyonlarından olan Yunan Adaları, bayram tatilinde resmen Türk akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinden vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etti.