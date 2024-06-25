Yunan Adaları’na Türk Akını: Bayramda 50 Binden Fazla Kişi Gitmiş
Yunan Adaları’na Türk Akını: Bayramda 50 Binden Fazla Kişi Gitmiş
Kapıda vize uygulamasıyla Türk vatandaşları için yeniden cazip tatil destinasyonlarından olan Yunan Adaları, bayram tatilinde resmen Türk akınına uğradı. 9 günlük bayram tatilinde 50 binin üzerinden vatandaş tatil için Yunan Adaları’nı tercih etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koronavirüs pandemisi zamanında askıya alınan kapıda vize uygulaması, geçtiğimiz günlerde yeniden yürürlüğe girmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunan Adaları, bayram tatili boyunca da Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği yerlerden oldu.
TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Kıvanç Meriç, "Özellikle kapı vizesiyle ilgili kotaların günler öncesinde dolduğu, bazı günler stop çekildiği, kapı vizesi kabul edilmeyeceği söylenmişti. Bu bayram döneminde rakamlara da yansıdı. Adalara günde yaklaşık 1500- 2500 kişi geçiş yaptı. Yunanistan'dan aldığımız rakamlara göre, Midilli Adası'nı 13 bin, Samos Adası'nı 15 bin, Sakız Adası'nı 11 bin kişi ziyaret etti. Adalar moda oldu, ciddi bir akım var. Kapı vizesinin getirdiği bir avantaj da oldu. Vatandaşa vizeyi daha kolay alma şansı doğdu. Vatandaşlar, bu şansı değerlendirdi. Adalar, şu an herhalde tarihin rekorlarını kırdı. Seneyi de büyük bir rekorla kapatacaklar gibi görünüyor" dedi.
Meriç ayrıca kapı vizesi için ödenen rakama yakın Schengen vizesi alınabildiğini belirtip, "Schengen ülkelerinden uzun süreli vizeler alıp, Avrupa'yı gezmek istiyoruz. Kapı vizesine ödediğimiz rakama yakın fiyata Schengen vizesi aldığımız için sektör olarak kapı vizesine pek sıcak bakmıyoruz. Kapı vizesinin maliyeti 80 ve 100 euro, Schengen 100 ile 150 euro arasında. Kendiniz başvuru yapıyorsanız daha ucuz. 6 aylık vize verdiği takdirde sık giriş yapabiliyorsunuz ama kapı vizesi sadece bir kereye, bir adaya ve 7 güne mahsus" diye konuştu.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın