Kapıda Vize Alanlara Engel: Rodos Adası’na Alınmadılar
Kapıda Vize Alanlara Engel: Rodos Adası’na Alınmadılar
Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kapıda vize uygulamasıyla Rodos Adası’na gitmek istedi ancak engelle karşılaştı. Adanın polis ekipleri, kalabalık gerekçesiyle kapıda vize ile gelen Türk vatandaşlarını adaya almadı. Schengen vizesi olanlar ise adaya giriş yapabildi.
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Yunanistan’ın pandemi zamanında yasakladığı kapıda vize uygulaması yeniden aktif olunca Türk vatandaşları da soluğu Yunan Adaları’nda almaya başladı.
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Ancak Rodos Adası’na gitmek isteyen Türk vatandaşları engel ile karşılaştı.
Adadaki yoğunluğu gerekçe gösteren polis ekipleri, kapıda vize alan vatandaşları adaya almadı.
Marmaris-Rodos arası yapılacak olan sefer için limana gelen vatandaşlar yoğunluk sebebiyle alınamayacağını öğrenince Marmaris limanından geri dönmek zorunda kaldı
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