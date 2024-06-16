Kapıda Vize Alanlara Engel: Rodos Adası’na Alınmadılar

Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kapıda vize uygulamasıyla Rodos Adası’na gitmek istedi ancak engelle karşılaştı. Adanın polis ekipleri, kalabalık gerekçesiyle kapıda vize ile gelen Türk vatandaşlarını adaya almadı. Schengen vizesi olanlar ise adaya giriş yapabildi.