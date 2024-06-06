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Ümit Özdağ'ın "Yunan Adalarına Tatile Gitmeyin" Paylaşımına Esnaf Kazığı Yemekten Bıkanlar Tepki Gösterdi

Ümit Özdağ'ın "Yunan Adalarına Tatile Gitmeyin" Paylaşımına Esnaf Kazığı Yemekten Bıkanlar Tepki Gösterdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.06.2024 - 13:13

Yunan adalarına gitmek için fırsat kollayanlara Ümit Özdağ tarafından tepki geldi. Ancak Özdağ'ın bu çağrısı, sosyal medyada başka bir tepkiye sebep oldu.

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Yaz geldi ve tatil planları bazı kesimlerde Türkiye'den Yunanistan'a kaymaya başladı. Sebebi ise ekonomi. Ülkemizin sahil bölgelerindeki fahiş fiyatlı hizmetler, Euro'nun yüksekliğine rağmen Yunanistan'da hala daha uygun.

Yaz geldi ve tatil planları bazı kesimlerde Türkiye'den Yunanistan'a kaymaya başladı. Sebebi ise ekonomi. Ülkemizin sahil bölgelerindeki fahiş fiyatlı hizmetler, Euro'nun yüksekliğine rağmen Yunanistan'da hala daha uygun.

Kahvenin 2 Euro, dönerin 4 Euro'dan satıldığı Yunan adalarında tatil yapabilmek için vize sorununuz olmaması lazım.

Kahvenin 2 Euro, dönerin 4 Euro'dan satıldığı Yunan adalarında tatil yapabilmek için vize sorununuz olmaması lazım.

Yunan Adaları ve Türkiye tatili karşılaştırmasını şurada detaylıca anlatmıştık 👇

Ancak tüm bu avantajlara rağmen tatili Yunanistan'da yapmak isteyenlere şiddetle karşı çıkanlar var. Mesela Ümit Özdağ 👇

Ancak tüm bu avantajlara rağmen tatili Yunanistan'da yapmak isteyenlere şiddetle karşı çıkanlar var. Mesela Ümit Özdağ 👇

Özdağ bu yorumuyla ilgili öyle büyük tepkiler aldı ki, yeniden bir paylaşım yapmak zorunda kaldı 👇

Özdağ bu yorumuyla ilgili öyle büyük tepkiler aldı ki, yeniden bir paylaşım yapmak zorunda kaldı 👇

Bakın o tepkilerden bazıları şöyle 👇

Bakın o tepkilerden bazıları şöyle 👇
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