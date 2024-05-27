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Göründüğü Kadar Kolay Değilmiş: Yunan Adaları Kapıda Vize Uygulamasının Arka Planında Neler Oluyor?

Göründüğü Kadar Kolay Değilmiş: Yunan Adaları Kapıda Vize Uygulamasının Arka Planında Neler Oluyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 19:20

Türklerin Yunan adalarında kapıda vize uygulaması, 2 Nisan 2024 tarihinde başladı. Pek çok vatandaşımızın ilgisini çeken kapıda vize uygulaması, özellikle yaz ayları yaklaştıkça popülerleşiyor. Peki Yunan adaları kapıda vize almak kolay bir süreç mi? Arka planda neler yaşanıyor?

T24 yazarı Eray Özer, kişisel deneyimini aktardığı son yazısında, Yunan adaları kapıda vize uygulamasının arka planını anlattı.

Kaynak: T24 - Eray Özer

Yunan adalarında kapıda vize uygulaması 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren başladı.

Yunan adalarında kapıda vize uygulaması 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren başladı.

Türk vatandaşlar, toplamda 10 Yunan adasını ziyaret etmek için kapıda vize alabiliyor. Kapı vizesi, en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak veriliyor. Diğer vizelerde olduğu gibi kapı vizesini uzatmak ise söz konusu değil.

Ayrıca kapı vizesi alan bir kişinin Yunanistan ana karasına geçmesine de izin verilmiyor.

Peki şimdilerde pek bir meşhur olan bu kapıda vize uygulamasının arka planında neler yaşanıyor?

Peki şimdilerde pek bir meşhur olan bu kapıda vize uygulamasının arka planında neler yaşanıyor?

Öncelikle kapıda vize uygulaması için de tıpkı diğer vizelerde olduğu gibi önceden başvuru yapılması gerektiğini belirtelim. Tam da bu noktada, kapıda vize almış yazarımız Eray Özer'in deneyimlerini aktarmaya başlamakta fayda var. 

Yolculuğunuz öncesinde, vize evraklarını ve pasaportunuzu tur şirketinize veya adaya gideceğiniz gemi firmasına en az bir hafta önceden gönderiyorsunuz. Göndereceğiniz evraklar ise adadan adaya değişiyor.

"Her ada farklı evrak talep ediyor. Bir arkadaşım Rodos için kapıda vizeye başvurdu, Schengen Vizesi başvurusundan daha fazla evrak istediler!"

"Her ada farklı evrak talep ediyor. Bir arkadaşım Rodos için kapıda vizeye başvurdu, Schengen Vizesi başvurusundan daha fazla evrak istediler!"

Midilli adası için genel evraklar istendiğini belirten Özer, Rodos adası için ise evrakların değişiklik gösterdiğini belirtiyor. Tabii bütün bunlara ek olarak bir de ödemeniz gereken vize ücreti var ki şimdilik 60 euro. 

Tur şirketi üzerinden vize ücretini gönderdiğinizde ise bir de komisyon ücreti ödüyorsunuz.

Kapıda vize alacaksanız, akşam saatlerinde seyahat etmeniz ise mümkün değil. Akşam gemilerinde kapıda vize uygulaması olmadığı belirtiliyor.

Kapıda vize alacaksanız, akşam saatlerinde seyahat etmeniz ise mümkün değil. Akşam gemilerinde kapıda vize uygulaması olmadığı belirtiliyor.

Akşam 18.00 olan yolculuğunu sabah 9.00'a almak zorunda kalan Eray Özer, ayrıca vizeyi alıp almadığınızı da adaya gittiğinizde öğrendiğinizi belirtiyor.

Kapıda vize alamama ihtimalinizin olduğu ancak düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Fakat bu düşük ihtimal gerçekleşirse, akşam dönüş saati gelene dek gemide beklemek zorunda kalıyorsunuz. 

Kapıda vize başvurunuzun reddedilme sebebi ise pasaportunuzda KKTC giriş çıkışı veya daha önce Schengen reddi almış olmanız olabilir.

"Sabah 9:00’daki gemi için saat 7:30’da limanda olmamızı istedi gemi şirketi. Biz 45 dakika bekledikten sonra çıkış harcı ve 100 TL liman vergisi ödedikten sonra gemiye geçtik."

"Sabah 9:00’daki gemi için saat 7:30’da limanda olmamızı istedi gemi şirketi. Biz 45 dakika bekledikten sonra çıkış harcı ve 100 TL liman vergisi ödedikten sonra gemiye geçtik."

Özer'in aktardığına göre, asıl çile ile tam da bundan sonra başlıyor. Bir buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Midilli'ye geldiğinizde insanlar vizeyi önce alabilmek için güvertede sıra olmaya başlıyor...

Adaya indiğinizde ise herhangi bir sırayla karşılaşmıyorsunuz. Vize işlemlerine çağırılan kişiler, Yunan görevlilerce belirleniyor. 

'İyi niyetli ve pozitif ayrımcılığa dayalı bir sıralama bu… Önce bebekli aileler çağırılıyor, sonra çocuklu aileler, sonra aileler ve en son da tekil başvuruda bulunan bekarlar… '

Vize işlemleri sırasında ise parmak izi alınması, giriş işlemlerinin yapılması gerekiyor. Haliyle turistlerin sayısı arttıkça da vize alacağınız süre uzuyor.

Vize işlemleri sırasında ise parmak izi alınması, giriş işlemlerinin yapılması gerekiyor. Haliyle turistlerin sayısı arttıkça da vize alacağınız süre uzuyor.

Toplamda tüm işlemlerinin 2 saat 20 dakika sürdüğünü aktaran Özer, sıranın en son size gelmesi halinde sürenin 4 saati bulabileceğini belirtiyor. İçeriye girip parmak izlerinizi ve pasaportunuzu teslim ettikten sonra bir de vizenin onaylanmasını ve pasaportunuza onaylanmasını bekliyorsunuz.

Yani toplamda, yolculuk dahil 5-5,5 saat sürede Yunan adalarında özgür olabiliyorsunuz. Bu da iyi ihtimallerden birisi...

Eray Özer'in kendi deneyimlerini aktardığı 'Yunan adaları kapıda vize uygulaması: Kişisel bir tecrübe' yazısınaburadan ulaşabilirsiniz.

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roliw65940

trakya & ege ile yunanistan birleşse dünyanın en güzel ülkesi olur :d