Göründüğü Kadar Kolay Değilmiş: Yunan Adaları Kapıda Vize Uygulamasının Arka Planında Neler Oluyor?
Göründüğü Kadar Kolay Değilmiş: Yunan Adaları Kapıda Vize Uygulamasının Arka Planında Neler Oluyor?
Türklerin Yunan adalarında kapıda vize uygulaması, 2 Nisan 2024 tarihinde başladı. Pek çok vatandaşımızın ilgisini çeken kapıda vize uygulaması, özellikle yaz ayları yaklaştıkça popülerleşiyor. Peki Yunan adaları kapıda vize almak kolay bir süreç mi? Arka planda neler yaşanıyor?
T24 yazarı Eray Özer, kişisel deneyimini aktardığı son yazısında, Yunan adaları kapıda vize uygulamasının arka planını anlattı.
Kaynak: T24 - Eray Özer
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trakya & ege ile yunanistan birleşse dünyanın en güzel ülkesi olur :d