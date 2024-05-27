Göründüğü Kadar Kolay Değilmiş: Yunan Adaları Kapıda Vize Uygulamasının Arka Planında Neler Oluyor?

Türk vatandaşlar, toplamda 10 Yunan adasını ziyaret etmek için kapıda vize alabiliyor. Kapı vizesi, en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak veriliyor. Diğer vizelerde olduğu gibi kapı vizesini uzatmak ise söz konusu değil.

Ayrıca kapı vizesi alan bir kişinin Yunanistan ana karasına geçmesine de izin verilmiyor.