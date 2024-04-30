Türklere Kapıda Vize: 5 Yeni Yunan Adası Daha Eklendi
Türklere Kapıda Vize: 5 Yeni Yunan Adası Daha Eklendi
Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması genişletildi.
İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adaları da ekspres vize uygulaması kapsamına alındı.
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Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın kapsamının genişletildiğini duyurdu.
Türkler artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarına ekspres vize ile gidebilecek.
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