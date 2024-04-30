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Türklere Kapıda Vize: 5 Yeni Yunan Adası Daha Eklendi

Türklere Kapıda Vize: 5 Yeni Yunan Adası Daha Eklendi

Kapıda Vize Yunan Adaları
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 18:10

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması genişletildi.

İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adaları da ekspres vize uygulaması kapsamına alındı. 

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Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Türkler artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarına ekspres vize ile gidebilecek.

Türkler artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarına ekspres vize ile gidebilecek.

Türk turistler daha önce İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına gidebiliyordu. 

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