İstanbul Fatih'te Kolombiya Usulü Gasp: Tek Yumrukla Yere Serip Soydular!
İstanbul Fatih'te Kolombiya Usulü Gasp: Tek Yumrukla Yere Serip Soydular!
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Akıllara durgunluk veren olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen bir kişi 2 şüpheli tarafından takip edilmeye başlandı ve bir süre sonra saldırganlardan biri adama arkadan yaklaşarak sert bir yumruk attı.
Adam aldığı darbeyle yere düşerken sırtındaki çantayı diğer şüpheli aldı. Şüpheliler çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Gasbedilen kişi vatandaşların yardımıyla ayağa kalkabildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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