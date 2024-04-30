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Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek ve Ferdi Tayfurlu Videosuna İlişkin Yeni Açıklama

Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek ve Ferdi Tayfurlu Videosuna İlişkin Yeni Açıklama

Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 12:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı Ferdi Tayfurlu yürüyüş videosunun ardından başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, ekonominin patronu Mehmet Şimşek'e yönelik olduğu düşünülen sözleri için de düzeltme yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı Ferdi Tayfurlu yürüyüş videosunun ardından başlayan tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı Ferdi Tayfurlu yürüyüş videosunun ardından başlayan tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu.

Bahçeli'nin videosu, sağlık durumuna ilişkin bir mesaj ve Ferdi Tayfur'un şarkısındaki sözler nedeniyle AK Parti'ye bir gönderme olarak algılanmıştı. Videoyu bir hatırlıyoruz 👇

Bahçeli videonun kime gönderme taşıdığı ile ilgili tartışmalara "Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır" diye çıkıştı.

Bahçeli videonun kime gönderme taşıdığı ile ilgili tartışmalara "Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır" diye çıkıştı.

Bahçeli ayrıca söylemek istediklerini doğrudan ifade etmeyi tercih ettiğini belirterek şöyle devam etti: 👇

Bahçeli ayrıca söylemek istediklerini doğrudan ifade etmeyi tercih ettiğini belirterek şöyle devam etti: 👇

'Bir şey söylemek istesem dolambaçlı yollara sapmam, muhatabına doğrudan söylerim. 

Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. 

Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız'

Bahçeli'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i geçen hafta "yerel halk" ifadesi nedeniyle hedef aldığı düşünülmüştü 👇

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı 👇

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