Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek ve Ferdi Tayfurlu Videosuna İlişkin Yeni Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaştığı Ferdi Tayfurlu yürüyüş videosunun ardından başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, ekonominin patronu Mehmet Şimşek'e yönelik olduğu düşünülen sözleri için de düzeltme yaptı.