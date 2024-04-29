MHP, TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: "Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur"
MHP, TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: "Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur"
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Türkiye'de son dönemde bazı TikTok yayıncılarının hareketleri 'Türk aile yapısı ve kültürü ile uyuşmadığı' gerekçesiyle yoğun şekilde tartışmalara konu oluyor.
Son olarak Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki toplamıştı.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin TikTok'un kapatılması için kanun teklifi hazırladığını açıkladı.
Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur" şeklinde konuştu.
Öztürk şöyle devam etti: "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. "
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İlk defa katılıyorum size ,insani değerleri ayaklar altına alan bir uygulama
Sonunda umarım sonuçta hayırlı olur.
Madem yapacaksınız bir güzellik tam yapın. Milli ve manevi değerlere aykırı olan MHP de yanında kapatılsın.