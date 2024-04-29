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MHP, TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: "Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur"

MHP, TikTok'un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: "Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur"

Tiktok MHP
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 16:11

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin TikTok'un kapatılması için kanun teklifi hazırladığını açıkladı. 

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Türkiye'de son dönemde bazı TikTok yayıncılarının hareketleri 'Türk aile yapısı ve kültürü ile uyuşmadığı' gerekçesiyle yoğun şekilde tartışmalara konu oluyor.

Türkiye'de son dönemde bazı TikTok yayıncılarının hareketleri 'Türk aile yapısı ve kültürü ile uyuşmadığı' gerekçesiyle yoğun şekilde tartışmalara konu oluyor.

Son olarak Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki toplamıştı.

Son olarak Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki toplamıştı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin TikTok'un kapatılması için kanun teklifi hazırladığını açıkladı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin TikTok'un kapatılması için kanun teklifi hazırladığını açıkladı.

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur" şeklinde konuştu.

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur" şeklinde konuştu.

Öztürk şöyle devam etti: "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. "

Öztürk şöyle devam etti: "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok’un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. "

'Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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kunti

İlk defa katılıyorum size ,insani değerleri ayaklar altına alan bir uygulama

Ömer Çalışkan

Sonunda umarım sonuçta hayırlı olur.

Bozkurt

Madem yapacaksınız bir güzellik tam yapın. Milli ve manevi değerlere aykırı olan MHP de yanında kapatılsın.