Otobüsün Açık Kapısından Düşerek Ölmüştü: Şoförden Şoke Eden Savunma!
Otobüsün Açık Kapısından Düşerek Ölmüştü: Şoförden Şoke Eden Savunma!
Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoförün ifadesi gerçekten şok etti. Tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü, 'Kazada tek kusurum kapının açık olması' ifadelerini kullandı.
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Adana'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düşmüştü.
Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Şoför Vedat K. ifadesinde tek kusurunun kapının açık kalmasını olduğunu söyledi.
Olay anına ilişkin görüntüler 👇
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