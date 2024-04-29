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Otobüsün Açık Kapısından Düşerek Ölmüştü: Şoförden Şoke Eden Savunma!

Otobüsün Açık Kapısından Düşerek Ölmüştü: Şoförden Şoke Eden Savunma!

Otobüs Ölüm
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 15:21

Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoförün ifadesi gerçekten şok etti. Tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen sürücü, 'Kazada tek kusurum kapının açık olması' ifadelerini kullandı.

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Adana'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düşmüştü.

Adana'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düşmüştü.

Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şoför Vedat K. ifadesinde tek kusurunun kapının açık kalmasını olduğunu söyledi.

Şoför Vedat K. ifadesinde tek kusurunun kapının açık kalmasını olduğunu söyledi.

Şoför Vedat K.'nın ifadesinden bölümler: 👇

'Hızım 20-30 kilometre vardı. 

Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı.

 Kazada tek kusurum kapının açık olması. 

Hemen durup 112'yi aradım.' 

Kaynak

Olay anına ilişkin görüntüler 👇

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