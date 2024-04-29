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Uyanık Dilencilerin Zabıta Arabasındaki Ali Cengiz Oyunu Tutmadı!

Uyanık Dilencilerin Zabıta Arabasındaki Ali Cengiz Oyunu Tutmadı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 14:07

Samsun'da dilencilik yaparken yakalanan kişiler üzerindeki parayı kaptırmamak için Zabıta arabasının içine saklamak istedi. Ali Cengiz Oyunu tutmayan dilencilerin topladıkları paralara el konuldu.

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Türk insanının yardımseverliğini fırsat bilen kurnazlar Türkiye'de dilenciliği oldukça karlı bir iş haline getirmiş durumda.

Türk insanının yardımseverliğini fırsat bilen kurnazlar Türkiye'de dilenciliği oldukça karlı bir iş haline getirmiş durumda.

Kadın erkek çocuk fark etmeksizin; cadde, cami ve hastane gibi kalabalık yerlerin çevrelerini mesken tutan dilencilere Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün yine operasyon yapıldı.

Kadın erkek çocuk fark etmeksizin; cadde, cami ve hastane gibi kalabalık yerlerin çevrelerini mesken tutan dilencilere Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bugün yine operasyon yapıldı.

Dilenci operasyonunda yakalanan dilencilerden biri üzerindeki parayı zabıta aracına saklarken fark edildi, diğerinin zulasından ise tam 4 bin 700 TL nakit para çıktı.

Dilenci operasyonunda yakalanan dilencilerden biri üzerindeki parayı zabıta aracına saklarken fark edildi, diğerinin zulasından ise tam 4 bin 700 TL nakit para çıktı.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu’na göre haklarında cezai işlem uygulandı.

Dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu’na göre haklarında cezai işlem uygulandı.

Bu arada belirtelim dilencilere 977 TL para cezası yazılıyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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