Kanun da Fayda Etmiyor: Ucuza Akademisyen Çalıştıran Üniversitelere İnceleme!
Kanun da Fayda Etmiyor: Ucuza Akademisyen Çalıştıran Üniversitelere İnceleme!
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öğretim görevlilerine devlet üniversitelerinden daha az maaş ödediği tespit edilen 9 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı.
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Türkiye'de normal şartlarda devlet, özel ve vakıf fark etmeksizin akademisyen maaşlarının eşit olması gerekiyor. Ancak işin yasal zorunluluk olmasına rağmen pek öyle olmadığı ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
Bunun üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. YÖK daha önce benzer şikayetlerin de geldiği 9 üniversiteyi incelemeye aldı.
Hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için üniversiteler hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.
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