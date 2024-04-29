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Kanun da Fayda Etmiyor: Ucuza Akademisyen Çalıştıran Üniversitelere İnceleme!

Kanun da Fayda Etmiyor: Ucuza Akademisyen Çalıştıran Üniversitelere İnceleme!

YÖK Akademisyen maaşı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 11:00

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) öğretim görevlilerine devlet üniversitelerinden daha az maaş ödediği tespit edilen 9 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlattı.

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Türkiye'de normal şartlarda devlet, özel ve vakıf fark etmeksizin akademisyen maaşlarının eşit olması gerekiyor. Ancak işin yasal zorunluluk olmasına rağmen pek öyle olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'de normal şartlarda devlet, özel ve vakıf fark etmeksizin akademisyen maaşlarının eşit olması gerekiyor. Ancak işin yasal zorunluluk olmasına rağmen pek öyle olmadığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, TBMM'ye başvuran bir öğretim üyesi, çalıştığı vakıf üniversitesinde kanuna aykırı olarak kamu üniversitelerdeki öğretim elemanlarından çok daha az maaş ödemesi yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Kaynak

Bunun üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. YÖK daha önce benzer şikayetlerin de geldiği 9 üniversiteyi incelemeye aldı.

Bunun üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu başvuruyu işleme alarak konuyu YÖK'e iletti. YÖK daha önce benzer şikayetlerin de geldiği 9 üniversiteyi incelemeye aldı.

Hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için üniversiteler hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.

Hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için üniversiteler hakkında yaptırım kararı verildiği bildirildi.

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