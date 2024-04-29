Anket: AK Parti Seçimi Neden Kaybetti? Emekliler İkinci Sıraya Yerleşti!
Anket: AK Parti Seçimi Neden Kaybetti? Emekliler İkinci Sıraya Yerleşti!
Asal Araştırma, AK Parti’nin yerel seçimlerde yaşadığı büyük oy kaybının nedenini vatandaşa sordu. Ekonomideki kötü gidiş açık ara farkla ilk sırada yer alırken, emekliler ikinci, yanlış aday seçimleri ise üçüncü sırayı aldı.
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31 Mart yerel seçiminde AK Parti oldukça ağır kayıplar yaşadı. 2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33’ünü alan AK Parti’nin 2024'te toplam oy oranı 35,48’e indi.
ASAL Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında toplamda iki bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti'nin yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybının nedenlerini sordu.
Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 51,9) AK Parti'nin seçimleri ekonomi/enflasyon/hayat pahalılığı nedeniyle kaybettiğini söyledi.
Ankette 'Emekliler' yüzde 13.4'le ikinci sırada yer aldı.
"AK Parti'ye oy kaybettiren nedenler neler?" sorusuna verilen en popüler üçüncü yanıt ise 'Yanlış Aday' oldu.
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ASAL Araştırma'nın paylaşımı 👇
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