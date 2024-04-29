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Anket: AK Parti Seçimi Neden Kaybetti? Emekliler İkinci Sıraya Yerleşti!

Anket: AK Parti Seçimi Neden Kaybetti? Emekliler İkinci Sıraya Yerleşti!

AK Parti anket Oy Kaybı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 10:05

Asal Araştırma, AK Parti’nin yerel seçimlerde yaşadığı büyük oy kaybının nedenini vatandaşa sordu. Ekonomideki kötü gidiş açık ara farkla ilk sırada yer alırken, emekliler ikinci, yanlış aday seçimleri ise üçüncü sırayı aldı.

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31 Mart yerel seçiminde AK Parti oldukça ağır kayıplar yaşadı. 2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33’ünü alan AK Parti’nin 2024'te toplam oy oranı 35,48’e indi.

31 Mart yerel seçiminde AK Parti oldukça ağır kayıplar yaşadı. 2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33’ünü alan AK Parti’nin 2024'te toplam oy oranı 35,48’e indi.

ASAL Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında toplamda iki bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti'nin yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybının nedenlerini sordu.

ASAL Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında toplamda iki bin kişiyle yaptığı ankette AK Parti'nin yerel seçimlerde yaşadığı oy kaybının nedenlerini sordu.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 51,9) AK Parti'nin seçimleri ekonomi/enflasyon/hayat pahalılığı nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 51,9) AK Parti'nin seçimleri ekonomi/enflasyon/hayat pahalılığı nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Ankette 'Emekliler' yüzde 13.4'le ikinci sırada yer aldı.

Ankette 'Emekliler' yüzde 13.4'le ikinci sırada yer aldı.

"AK Parti'ye oy kaybettiren nedenler neler?" sorusuna verilen en popüler üçüncü yanıt ise 'Yanlış Aday' oldu.

"AK Parti'ye oy kaybettiren nedenler neler?" sorusuna verilen en popüler üçüncü yanıt ise 'Yanlış Aday' oldu.

Ankette çıkan sonuçlara ilişkin genel görünüm şöyle: 👇

  • Ekonomi/Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%51.9

  • Emekliler:%13.4

  • Yanlış adaylar:%12.5

  • Mülteciler sorunu:%4.0

  • AK Parti yönetiminin halktan kopması:%3.8

  • Sokak hayvanları:%2.0

  • CHP’nin daha iyi çalışması:%1.5

  • Adaletsizlik:%1.4

  • Fenerbahçe ile ilgili söylemler:%1.2

  • İsrail ile ticaret:%0.7

  • Kürt sorunu:%0.6

  • Diğer:%3.1

Fikrim yok/Cevap yok:%3.9

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ASAL Araştırma'nın paylaşımı 👇

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