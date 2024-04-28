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Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten 'Yabancı Gelmiyor' Eleştirilerine Yanıt: Rakam Verdi!

Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten 'Yabancı Gelmiyor' Eleştirilerine Yanıt: Rakam Verdi!

Mehmet Şimşek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 18:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yabancı kaynak girişi olmadığı yönünde yapılan eleştirilere rakam vererek yanıt verdi. 

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Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yabancı kaynak girişinin olmadığı yönündeki eleştirilere bir sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yabancı kaynak girişinin olmadığı yönündeki eleştirilere bir sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

Twitter hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artan öngörülebilirlik ve güvenilirlikle, geçmiş döneme göre daha uygun maliyetli dış finansman sağlandığını söyleyen Şimşek, portföy giriş ve çıkışlarına dair şunları yazdı: 👇

Türkiye'nin artan öngörülebilirlik ve güvenilirlikle, geçmiş döneme göre daha uygun maliyetli dış finansman sağlandığını söyleyen Şimşek, portföy giriş ve çıkışlarına dair şunları yazdı: 👇

'2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti.'

Mehmet Şimşek'in paylaşımının tamamı 👇

Mehmet Şimşek'in paylaşımının tamamı 👇

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