Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten 'Yabancı Gelmiyor' Eleştirilerine Yanıt: Rakam Verdi!
Ekonominin Patronu Mehmet Şimşek'ten 'Yabancı Gelmiyor' Eleştirilerine Yanıt: Rakam Verdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yabancı kaynak girişi olmadığı yönünde yapılan eleştirilere rakam vererek yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekonominin patronu Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yabancı kaynak girişinin olmadığı yönündeki eleştirilere bir sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.
Twitter hesabından "Şişecam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayan Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin artan öngörülebilirlik ve güvenilirlikle, geçmiş döneme göre daha uygun maliyetli dış finansman sağlandığını söyleyen Şimşek, portföy giriş ve çıkışlarına dair şunları yazdı: 👇
Mehmet Şimşek'in paylaşımının tamamı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın