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Mehmet Şimşek'ten 'Locals' Savunması: "Milletimiz Benim Duruşumu Bilir"

Mehmet Şimşek'ten 'Locals' Savunması: "Milletimiz Benim Duruşumu Bilir"

Mehmet Şimşek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.04.2024 - 13:28

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük tartışmalara neden olan 'locals' ifadesi için açıklama yaptı. Şimşek, 'Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız' dedi. 

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte 'yerel halk' anlamına gelen 'locals' ifadesini kullanması 'aşağılama' içerdiği iddiasıyla büyük tepkilere neden olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte 'yerel halk' anlamına gelen 'locals' ifadesini kullanması 'aşağılama' içerdiği iddiasıyla büyük tepkilere neden olmuştu.

Muhalefet ve sosyal medyada eleştiriler devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mehmet Şimşek'i dün şu sözlerle hedef almıştı: 👇

Muhalefet ve sosyal medyada eleştiriler devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mehmet Şimşek'i dün şu sözlerle hedef almıştı: 👇

'Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir.'

Eleştirilere bugün yanıt veren Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok .Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz."

Eleştirilere bugün yanıt veren Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok .Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz."

Şimşek TRT Haber'e yaptığı açıklamada ayrıca, ''Enflasyonun haziran ayından itibaren düştüğünü göreceğiz' dedi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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