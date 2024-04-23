Mehmet Şimşek'ten 'Locals' Savunması: "Milletimiz Benim Duruşumu Bilir"
Mehmet Şimşek'ten 'Locals' Savunması: "Milletimiz Benim Duruşumu Bilir"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük tartışmalara neden olan 'locals' ifadesi için açıklama yaptı. Şimşek, 'Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız' dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte 'yerel halk' anlamına gelen 'locals' ifadesini kullanması 'aşağılama' içerdiği iddiasıyla büyük tepkilere neden olmuştu.
Muhalefet ve sosyal medyada eleştiriler devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mehmet Şimşek'i dün şu sözlerle hedef almıştı: 👇
Eleştirilere bugün yanıt veren Mehmet Şimşek şunları söyledi: "Bunun hiçbir şekilde sosyal medyada veya şu anda muhalefetin dile getirdiği anlamda karşılığı yok .Türkiye'de uzun süre bakanlık yaptım. Milletimiz benim duruşumu bilir. Biz vatandaşımıza ve milletimize hizmetkarız. Bizim asla başkalarının iddia ettiği gibi durumumuz söz konusu olmaz."
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