Cübbeli Ahmet Erken Davrandı: Hasan Kılıç’ın Vefatı Sonrası Tabi Olacağı İsmi Açıkladı

Cübbeli Ahmet, Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası İsmailağa cemaatinden erken davrandı kendi şeyhini açıkladı. Cübbeli Ahmet, 'İbrahim Efendi Hocamıza tabi olacağız. Kendisine de ilettik kabul buyurdular' ifadelerini kullandı.