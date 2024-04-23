Cübbeli Ahmet Erken Davrandı: Hasan Kılıç’ın Vefatı Sonrası Tabi Olacağı İsmi Açıkladı
Cübbeli Ahmet Erken Davrandı: Hasan Kılıç’ın Vefatı Sonrası Tabi Olacağı İsmi Açıkladı
Cübbeli Ahmet, Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası İsmailağa cemaatinden erken davrandı kendi şeyhini açıkladı. Cübbeli Ahmet, 'İbrahim Efendi Hocamıza tabi olacağız. Kendisine de ilettik kabul buyurdular' ifadelerini kullandı.
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinin 2022’de vefat eden lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'ndan sonra "posta oturma" hakkının kendisinde olduğunu iddia etmiş, yeni lider Hasan Kılıç'ın yanı sıra cemaate meydan okumuştu.
Bu meydan okumanın ardından zehir zemberek bir açıklama yapan İsmailağa cemaati ise Cübbeli Ahmet Hoca ile tüm bağlarını kopardığını bildirmişti.
Cemaatin açıklamasından sonra kendisi de bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.
Cübbeli Ahmet, dün Hasan Kılıç’ın vefatı sonrası İsmailağa'nın açıklamasından önce erken davrandı kendi şeyhini açıkladı. Cübbeli Ahmet, "İbrahim Efendi Hocamıza tabi olacağız. Kendisine de ilettik kabul buyurdular" dedi ve yeni lideri ile yaptığı toplantının kayıtlarını yayınladı.
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