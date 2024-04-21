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100 Liralık Çay Meclis'e Geliyor: Boykot Dikkat Çekti, Fahiş Fiyatlar İçin Düzenleme Yolda

100 Liralık Çay Meclis'e Geliyor: Boykot Dikkat Çekti, Fahiş Fiyatlar İçin Düzenleme Yolda

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 16:31

Restoran ve kafelerde fahiş fiyatı protesto etmek için başlatılan boykot hareketi sonrası Meclis de harekete geçiyor. Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile fahiş fiyata uygulanan cezaların artılması öngörülüyor. 

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri arasında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik düzenleme de var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri arasında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik düzenleme de var.

Biliyorsunuz, 50 ila 100 lira arasında çay satmaya başlayan işletmelerin varlığı son dönemde sosyal medyada boykot çağrılarını beraberinde getirmişti.

Biliyorsunuz, 50 ila 100 lira arasında çay satmaya başlayan işletmelerin varlığı son dönemde sosyal medyada boykot çağrılarını beraberinde getirmişti.

Boykot hareketinde en temel unsur ise işletmelerin artık enflasyondan kopuk bir şekilde kafasına göre zamlar yapmaya başladığı tezi.

TRT Haber'in aktardığına göre, Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme de bu hafta Meclis'e gelecek.

TRT Haber'in aktardığına göre, Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme de bu hafta Meclis'e gelecek.

Kaynak

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak. 

Peki siz fiyat artışlarının enflasyondan kopuk olduğunu düşünüyor musunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım...

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