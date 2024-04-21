100 Liralık Çay Meclis'e Geliyor: Boykot Dikkat Çekti, Fahiş Fiyatlar İçin Düzenleme Yolda
100 Liralık Çay Meclis'e Geliyor: Boykot Dikkat Çekti, Fahiş Fiyatlar İçin Düzenleme Yolda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri arasında fahiş fiyat artışı yapan işletmelere yönelik düzenleme de var.
Biliyorsunuz, 50 ila 100 lira arasında çay satmaya başlayan işletmelerin varlığı son dönemde sosyal medyada boykot çağrılarını beraberinde getirmişti.
TRT Haber'in aktardığına göre, Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme de bu hafta Meclis'e gelecek.
Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın