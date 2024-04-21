Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, Madde Bağımlısı Babasını Uykusunda Öldürdü
Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, Madde Bağımlısı Babasını Uykusunda Öldürdü
Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye gündeminde öne çıkan olay, 21 Nisan'da sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Çocuğun cinayeti neden işlediğiyle ilgili henüz bir açıklama yok.
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın