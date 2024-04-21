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Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, Madde Bağımlısı Babasını Uykusunda Öldürdü

Gaziantep’te 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, Madde Bağımlısı Babasını Uykusunda Öldürdü

Gaziantep Cinayet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.04.2024 - 15:15

Gaziantep’te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

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Türkiye gündeminde öne çıkan olay, 21 Nisan'da sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

Türkiye gündeminde öne çıkan olay, 21 Nisan'da sabaha karşı Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklı saldırıda baba ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Çocuğun cinayeti neden işlediğiyle ilgili henüz bir açıklama yok.

Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu ise çocuk şube müdürlüğü ekipleri ve psikolog eşliğinde gözaltına alındı. Çocuğun cinayeti neden işlediğiyle ilgili henüz bir açıklama yok.

Kaynak

Olay yerinden görüntüler 👇

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