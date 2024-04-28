Özgür Demirtaş, Ekonomiyi Düzeltmek İçin Reçete Verdi: 3 Kısa Madde!
Özgür Demirtaş, Ekonomiyi Düzeltmek İçin Reçete Verdi: 3 Kısa Madde!
Ekonomi uzmanı Prof. Dr Özgür Demirtaş, ekonominin düzelmesi ve refahın yükselmesi için adalet, hukuk ve bağımsız kurumlara vurgu yaptı.
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Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Prof. Dr Özgür Demirtaş'tan yine dikkat çeken bir çıkış geldi.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) hesabından yaptığı son paylaşımında, ekonominin düzelmesine ilişkin reçete verdi.
Özgür Demirtaş, "Midenize ekmek mi girsin istiyorsunuz? Önce hukuk diyeceksiniz? Refah içinde mi yaşamak istiyorsunuz? Kurumlar bağınsız olsun diyeceksiniz..." ifadelerini kullandı.
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı ve öne çıkan yorumlardan bazıları 👇
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