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Bitcoin Neden Düştü? ABD'deki Büyüme Verileri Sonrası Bitcoin'de Kan Kaybı

Bitcoin Neden Düştü? ABD'deki Büyüme Verileri Sonrası Bitcoin'de Kan Kaybı

bitcoin Bitcoin neden düştü
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 18:46

ABD'de açıklanan büyüme verileri sonrası riskli varlıklarda düşüş eğilimi başladı. En büyük kripto para birimi Bitcoin bugün yeniden 63 bin doların altına indi.  

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Bitcoin'de ETF'lerin onaylanmasının ardından büyük bir yükseliş dalgası başlamıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçen ay 73 bin 700 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bitcoin'de ETF'lerin onaylanmasının ardından büyük bir yükseliş dalgası başlamıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçen ay 73 bin 700 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Bir süredir tarihi rekorundan geri çekilen Bitcoin'de ABD'de açıklanan büyüme verileri sonrası yeni bir geri çekilme yaşandı.

Bir süredir tarihi rekorundan geri çekilen Bitcoin'de ABD'de açıklanan büyüme verileri sonrası yeni bir geri çekilme yaşandı.

ABD'de büyüme rakamları yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine geriledi. 

Öncü verilere göre ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme kaydetti. 

Kaynak

Büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği kaldırmış durumda.

Büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği kaldırmış durumda.

Bitcoin verilerin açıklanması sonrası 64 bin dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 62 bin 900 dolara kadar çekildi. Bitcoin bu bölgeden alımlarla 63 bin 500 seviyesinde dengelenmiş gözüküyor.

Bitcoin verilerin açıklanması sonrası 64 bin dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 62 bin 900 dolara kadar çekildi. Bitcoin bu bölgeden alımlarla 63 bin 500 seviyesinde dengelenmiş gözüküyor.

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