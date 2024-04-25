Bitcoin Neden Düştü? ABD'deki Büyüme Verileri Sonrası Bitcoin'de Kan Kaybı
Bitcoin Neden Düştü? ABD'deki Büyüme Verileri Sonrası Bitcoin'de Kan Kaybı
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Bitcoin'de ETF'lerin onaylanmasının ardından büyük bir yükseliş dalgası başlamıştı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, geçen ay 73 bin 700 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Bir süredir tarihi rekorundan geri çekilen Bitcoin'de ABD'de açıklanan büyüme verileri sonrası yeni bir geri çekilme yaşandı.
Büyüme rakamlarındaki düşüşe rağmen enflasyondaki güçlenme ivmesi "yumuşak iniş" senaryolarına dair iyimserliği kaldırmış durumda.
Bitcoin verilerin açıklanması sonrası 64 bin dolar seviyesinden hızlı bir düşüşle 62 bin 900 dolara kadar çekildi. Bitcoin bu bölgeden alımlarla 63 bin 500 seviyesinde dengelenmiş gözüküyor.
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