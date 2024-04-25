WhatsApp’ta Yeni Dönem: WhatsApp İnternet Olmadan da Kullanılacak

Akıllı telefonu olan herkesin kullandığı, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta yeni bir dönem daha başlıyor. WhatsApp artık internet olmadan da kullanılabilecek. Uygulama, 'Yakındaki Kişiler' adı verilen yeni özellik sayesinde çevrimdışı belge ve diğer dosyaları yakınındaki kullanıcılara paylaşma imkanı sağlayacak. İşte WhatsApp’taki yeni özelliğin detayları…