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WhatsApp’ta Yeni Dönem: WhatsApp İnternet Olmadan da Kullanılacak

WhatsApp’ta Yeni Dönem: WhatsApp İnternet Olmadan da Kullanılacak

whatsapp
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.04.2024 - 17:58 Son Güncelleme: 25.04.2024 - 18:14

Akıllı telefonu olan herkesin kullandığı, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta yeni bir dönem daha başlıyor. WhatsApp artık internet olmadan da kullanılabilecek. Uygulama, 'Yakındaki Kişiler' adı verilen yeni özellik sayesinde çevrimdışı belge ve diğer dosyaları yakınındaki kullanıcılara paylaşma imkanı sağlayacak. İşte WhatsApp’taki yeni özelliğin detayları…

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WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

WhatsApp'ın, kullanıcıların dosyaları çevrimdışı olarak aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

Bu özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

Bu özellik, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan kişileri ile belge, medya ve diğer dosyaları paylaşabilecekleri anlamına geliyor.

WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor.

WhatsApp People Nearby cihazlar arasında dosya aktarımı için Bluetooth kullanıyor, dolayısıyla internet gerektirmiyor.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp uygulaması içinde özel bir “Yakındaki Kişiler” bölümü olacak.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp uygulaması içinde özel bir “Yakındaki Kişiler” bölümü olacak.

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir.

WhatsApp kullanıcılarının Yakındaki Kişiler işlevinin düzgün çalışması için gerekli tüm izinleri vermeleri gerekir. Bu izinler medya erişimi, yerel ağdaki cihazları bulmak ve bağlanmak için Bluetooth ve konum erişimini içerir.
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Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır. Fakat, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir. Yani, yalnızca cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.

Gerekli izinler verildikten sonra, Yakındaki Kişiler yakındaki cihazları arayacaktır. Fakat, keşfedilebilir olması için özelliğin her iki cihazda da açık olması gerekir. Yani, yalnızca cihazınız için özelliği açarak herhangi birine dosya göndermeye başlayamazsınız.

Yakındaki Kişiler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve en son Android beta sürümünde görüldü. Bu özelliğin iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ya da WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil.

Yakındaki Kişiler özelliği şu anda geliştirilme aşamasında ve en son Android beta sürümünde görüldü. Bu özelliğin iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ya da WhatsApp'ın bu özelliği tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı henüz belli değil.
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