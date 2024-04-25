Ankara’da Fabrika Yangını: Dumanlar Etrafı Kapladı
Ankara’da Fabrika Yangını: Dumanlar Etrafı Kapladı
Ankara’nın Akyurt ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yangın, Ankara'nın Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarında bulunan bir fabrikada meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, fabrikanın dış cephesindeki geniş alanda çıkan plastik yangınında alevler büyüyerek fabrika çatısına sıçradı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine ise onlarca itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda köpük kulesi, merdiven, arazöz ve tanker aracının takviye edildiği bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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Yangından görüntüler 👇
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