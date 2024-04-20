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İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde Yangın: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.04.2024 - 21:20 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 21:31

Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında bir araçta yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, vatandaşlar tahliye edildi.

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Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında meydana geldi.

Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, AVM'nin içerisini duman kapladı.

Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, AVM'nin içerisini duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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