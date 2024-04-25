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Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Faiz Kararına Tepki Gösterdi: "Hatalı Buluyorum"

Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Faiz Kararına Tepki Gösterdi: "Hatalı Buluyorum"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 16:10

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. TCMB'nin faiz kararına ekonomistler yorum yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da tepki gösterdi.

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Merkez Bankası, faiz kararı geçen ay sürprizli olunca bu ay da ilgiyle bekleniyordu.

Merkez Bankası, faiz kararı geçen ay sürprizli olunca bu ay da ilgiyle bekleniyordu.

Faiz kararı piyasalardaki beklentiye yönelik olsa da uzmanlar artırımın daha iyi olabileceğini düşünüyordu.

TCMB'nin sabit bıraktığı faiz kararının detayları burada.

Uzmanlar da faiz kararına yönelik yorumlarını yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kararı yönelik açıklama yaptı.

Uzmanlar da faiz kararına yönelik yorumlarını yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kararı yönelik açıklama yaptı.

"Merkez Bankasının Faiz kararını HATALI buluyorum" diyen Demirtaş, karar metninde bahsedilen enflasyondaki gerilemeye yönelik "baz etkisi" açıklaması yaptı.

"Merkez Bankasının Faiz kararını HATALI buluyorum" diyen Demirtaş, karar metninde bahsedilen enflasyondaki gerilemeye yönelik "baz etkisi" açıklaması yaptı.
twitter.com

Haziran sonrası Enflasyon düşüşü olacak ama bu herkesin bildiği BAZ ETKİSİ nedeni ile olacak.

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