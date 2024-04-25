Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Faiz Kararına Tepki Gösterdi: "Hatalı Buluyorum"
Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Faiz Kararına Tepki Gösterdi: "Hatalı Buluyorum"
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı. TCMB'nin faiz kararına ekonomistler yorum yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da tepki gösterdi.
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Merkez Bankası, faiz kararı geçen ay sürprizli olunca bu ay da ilgiyle bekleniyordu.
Uzmanlar da faiz kararına yönelik yorumlarını yaparken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da kararı yönelik açıklama yaptı.
"Merkez Bankasının Faiz kararını HATALI buluyorum" diyen Demirtaş, karar metninde bahsedilen enflasyondaki gerilemeye yönelik "baz etkisi" açıklaması yaptı.
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