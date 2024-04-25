Değişim Yok, Uyarı Var! Merkez Bankası Faiz Kararına İlk Tepkiler Ne Oldu?
Değişim Yok, Uyarı Var! Merkez Bankası Faiz Kararına İlk Tepkiler Ne Oldu?
Merkez Bankası'nın mart ayında seçim öncesi sürpriz bir artış yaptığı faiz kararından bugün değişiklik çıkmadı. Ekonomistler ve uzmanlar sosyal medyada kararı nasıl yorumladı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
TCMB, Nisan 2024 PPK toplantısından faiz kararında değişiklik çıkmadı.
Sosyal medyada yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizine ve karar metnine yönelik yorumlar gecikmedi.
Karar, piyasaların beklentilerine paralel olurken,
Metnin de detayları incelendi.
TCMB'nin "bekle-gör" tarafında kaldığı anlaşılırken,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Vurgu yapılan kısımlar da incelendi.
İşte TCMB'nin kararına yönelik yorumlardan bazıları.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
"Değişiklik yok - anlaşılabilir ve büyük ölçüde beklendiği gibi. "
Beklentiler dahilinde gelen karar,
Ekonomistleri şaşırtmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yine de eleştiriler gecikmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın