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Değişim Yok, Uyarı Var! Merkez Bankası Faiz Kararına İlk Tepkiler Ne Oldu?

Değişim Yok, Uyarı Var! Merkez Bankası Faiz Kararına İlk Tepkiler Ne Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 14:24 Son Güncelleme: 25.04.2024 - 14:52

Merkez Bankası'nın mart ayında seçim öncesi sürpriz bir artış yaptığı faiz kararından bugün değişiklik çıkmadı. Ekonomistler ve uzmanlar sosyal medyada kararı nasıl yorumladı?

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TCMB, Nisan 2024 PPK toplantısından faiz kararında değişiklik çıkmadı.

TCMB, Nisan 2024 PPK toplantısından faiz kararında değişiklik çıkmadı.

Faiz kararının detayları burada.

Sosyal medyada yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizine ve karar metnine yönelik yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyada yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılan politika faizine ve karar metnine yönelik yorumlar gecikmedi.
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Karar, piyasaların beklentilerine paralel olurken,

Karar, piyasaların beklentilerine paralel olurken,
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Metnin de detayları incelendi.

Metnin de detayları incelendi.
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TCMB'nin "bekle-gör" tarafında kaldığı anlaşılırken,

TCMB'nin "bekle-gör" tarafında kaldığı anlaşılırken,
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Vurgu yapılan kısımlar da incelendi.

Vurgu yapılan kısımlar da incelendi.
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İşte TCMB'nin kararına yönelik yorumlardan bazıları.

İşte TCMB'nin kararına yönelik yorumlardan bazıları.
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"Değişiklik yok - anlaşılabilir ve büyük ölçüde beklendiği gibi. "

"Değişiklik yok - anlaşılabilir ve büyük ölçüde beklendiği gibi. "
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Karahan, Peterson Enstitüsü'ndeki konuşmasında oranların zirveye ulaştığını ima etmiş, ardından geri adım atarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Sanırım daha önce kedi çantadan çıkmıştı.

Beklentiler dahilinde gelen karar,

Beklentiler dahilinde gelen karar,
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Ekonomistleri şaşırtmadı.

Ekonomistleri şaşırtmadı.
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Yine de eleştiriler gecikmedi.

Yine de eleştiriler gecikmedi.
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