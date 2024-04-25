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TCMB Faiz Kararını Açıkladı: Sürpriz Var mı?

etiket TCMB Faiz Kararını Açıkladı: Sürpriz Var mı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 14:00 Son Güncelleme: 25.04.2024 - 14:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.

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TCMB, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PPK’dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

TCMB, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PPK’dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.

Piyasalarda faizin değişmeyeceği beklentisi hakimdi. TCMB, gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi. 

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 50,00 olarak kaldı. 

TCMB, Ocak ayı toplantısında faizi 250 baz puan artırırken, Şubat ayında sabit bırakmış, Mart ayında ise sürpriz bir kararla 500 baz puan daha yükseltmişti.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası, mart ayında seçimlerin öncesinde piyasa beklentilerinin üzerinde 5 puanlık artışla politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

Merkez Bankası, mart ayında seçimlerin öncesinde piyasa beklentilerinin üzerinde 5 puanlık artışla politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada metin şu şekilde oldu:

Mart ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatındaki seyir cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte direncin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir. 

"Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır."

"Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır."

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir. 

Kurul; makroihtiyati politikaları, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir. 

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.'

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mehmeth

Gece yarısı kararnamesi merkez bankasında görev değişikliği 😂

Fatih Kaya

Seve seve enflasyon ne ise faiz ne ise o rakama cekecekler matematik iktisat bilimine saygi gostermezsen rakamlar sana saygi gostertir.

ZrDeli

nasıl olur ???