TCMB Faiz Kararını Açıkladı: Sürpriz Var mı?
TCMB Faiz Kararını Açıkladı: Sürpriz Var mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı.
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TCMB, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PPK’dan çıkan kararda, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı.
Merkez Bankası, mart ayında seçimlerin öncesinde piyasa beklentilerinin üzerinde 5 puanlık artışla politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.
"Mart ayında atılan adımların etkisiyle finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır."
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Gece yarısı kararnamesi merkez bankasında görev değişikliği 😂
Seve seve enflasyon ne ise faiz ne ise o rakama cekecekler matematik iktisat bilimine saygi gostermezsen rakamlar sana saygi gostertir.
nasıl olur ???
sende bir damla spermdin oldun :Fdfd onun gibi