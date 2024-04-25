Merkez Bankası'ndan Faiz Sonrası Dikkat Çeken Bir Karar Daha: TL Zorunlu Karşılıklarda Faiz Yükseltildi
Merkez Bankası'ndan Faiz Sonrası Dikkat Çeken Bir Karar Daha: TL Zorunlu Karşılıklarda Faiz Yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının ardından TL zorunlu karşılıklara yönelik de açıklama yaptı.
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Politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını artırdı.
TL mevduatların cazip kılınmasına yönelik bir hamle olarak TCMB'den ZK artırımı için yapılan açıklamada şöyle denildi:
"KKM'de yüzde 60, TL'de yüzde 80"
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