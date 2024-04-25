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Merkez Bankası'ndan Faiz Sonrası Dikkat Çeken Bir Karar Daha: TL Zorunlu Karşılıklarda Faiz Yükseltildi

Merkez Bankası'ndan Faiz Sonrası Dikkat Çeken Bir Karar Daha: TL Zorunlu Karşılıklarda Faiz Yükseltildi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 14:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının ardından TL zorunlu karşılıklara yönelik de açıklama yaptı.

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Politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını artırdı.

Politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB, TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını artırdı.

TL mevduatların cazip kılınmasına yönelik bir hamle olarak TCMB'den ZK artırımı için yapılan açıklamada şöyle denildi:

TL mevduatların cazip kılınmasına yönelik bir hamle olarak TCMB'den ZK artırımı için yapılan açıklamada şöyle denildi:

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları (KKM) için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu. 

"KKM'de yüzde 60, TL'de yüzde 80"

"KKM'de yüzde 60, TL'de yüzde 80"

Söz konusu uygulamada; 

  • KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %60’ı olarak belirlenmesine, 

  • TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının %80’i olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

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