Dolar Geriledi: Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu?
Dolar Geriledi: Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu?
Merkez Bankası, faiz kararını piyasaların beklentisi doğrultusunda açıklarken, fiyatlamalarda ilk tepki ne oldu?
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Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.
Borsa İstanbul'da yükseliş seyri değişmezken, bankalarda seyir negatife döndü.
Dolar/TL, gün ortasında 32,50'nin altına sarkarken, faizin yüzde 50 seviyesinde kalması sonrasında bir miktar yükselişe yönelse de düne göre değer kaybıyla 32,51 seviyesinde işlem görmeye devam etti.
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