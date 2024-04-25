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Dolar Geriledi: Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu?

etiket Dolar Geriledi: Faiz Kararına Piyasaların Tepkisi Ne Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.04.2024 - 14:51

Merkez Bankası, faiz kararını piyasaların beklentisi doğrultusunda açıklarken, fiyatlamalarda ilk tepki ne oldu?

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Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı.

Mart 2024 PPK toplantısından çıkan sürpriz faiz kararı sonrasında Nisan 2024 toplantısı merakla bekleniyordu. Karar, bu kez sürpriz gelmezken, piyasaların tepkisi ne oldu?

Faiz kararının detayları burada.

Borsa İstanbul'da yükseliş seyri değişmezken, bankalarda seyir negatife döndü.

Borsa İstanbul'da yükseliş seyri değişmezken, bankalarda seyir negatife döndü.

Faiz kararının ardından TL mevduatlara yönelik gelen zorunlu karşılık kararı da bu seyirde etkili oldu.

Dolar/TL, gün ortasında 32,50'nin altına sarkarken, faizin yüzde 50 seviyesinde kalması sonrasında bir miktar yükselişe yönelse de düne göre değer kaybıyla 32,51 seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Dolar/TL, gün ortasında 32,50'nin altına sarkarken, faizin yüzde 50 seviyesinde kalması sonrasında bir miktar yükselişe yönelse de düne göre değer kaybıyla 32,51 seviyesinde işlem görmeye devam etti.
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