Kira Getirisinde En Avantajlı 10 İl Belli Oldu: Anadolu Şehirleri İstanbul'u Geçti
Kira Getirisinde En Avantajlı 10 İl Belli Oldu: Anadolu Şehirleri İstanbul'u Geçti
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Türkiye'de yükselen kredi faizleri nedeniyle konut satın almak artık çoğu insan için hayal. Konutu ne yazıkki bir yatırım aracı olarak kullanan kesim için ise amortisman süreleri hala en önemli göstergelerden biri.
Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında yatırımcının en çok iştahını kabartan şehir Ankara.
İstanbul ve İzmir ise amortisman sürelerine bakıldığında Ankara'nın bir hayli gerisinde kalmış gözüküyor.
Kira getirisi en yüksek olan 10 şehir ise şöyle sıralandı: 👇
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