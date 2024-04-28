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Kira Getirisinde En Avantajlı 10 İl Belli Oldu: Anadolu Şehirleri İstanbul'u Geçti

Kira Getirisinde En Avantajlı 10 İl Belli Oldu: Anadolu Şehirleri İstanbul'u Geçti

kira Kira Getirisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.04.2024 - 14:16

Gayrimenkul platformu ENDEKSA verilerine göre, kira getirisi bakımından en avantajlı olan il Ankara

İstanbul ve İzmir gibi iki önemli şehir ise yüksek amortisman süreleri nedeniyle ilk 10'da kendine yer bulamadı. 

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Türkiye'de yükselen kredi faizleri nedeniyle konut satın almak artık çoğu insan için hayal. Konutu ne yazıkki bir yatırım aracı olarak kullanan kesim için ise amortisman süreleri hala en önemli göstergelerden biri.

Türkiye'de yükselen kredi faizleri nedeniyle konut satın almak artık çoğu insan için hayal. Konutu ne yazıkki bir yatırım aracı olarak kullanan kesim için ise amortisman süreleri hala en önemli göstergelerden biri.

Bilmeyenler için yazalım; amortisman süresi, satın alınan konutun kiraya verilmesi durumunda satış fiyatının kaç yıl içinde geri kazanılabileceğini gösteren değer.

Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında yatırımcının en çok iştahını kabartan şehir Ankara.

Gayrimenkul platformu ENDEKSA tarafından son olarak hesaplanan Mart 2024 verilerine göre; 13-15 yıl arası kira getirisinde öne çıkan 10 şehir arasında yatırımcının en çok iştahını kabartan şehir Ankara.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ortalama konut fiyatlarının 2 milyon 720 bin TL olarak ölçüldüğü Ankara’da yıllık kira getirisi yüzde 7,77 olarak hesaplanıyor.

Kaynak

İstanbul ve İzmir ise amortisman sürelerine bakıldığında Ankara'nın bir hayli gerisinde kalmış gözüküyor.

İstanbul ve İzmir ise amortisman sürelerine bakıldığında Ankara'nın bir hayli gerisinde kalmış gözüküyor.

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 402 bin 908 TL oldu. İstanbul'da ortalama yıllık kira getirisi yüzde 5,95 ve amortisman süresi 17 yıl olarak ölçüldü.

İzmir’de ise ortalama konut fiyatı 4 milyon 33 bin 224 TL, yıllık kira getirisi yüzde 6,24 ve amortisman süresi 16 yıl oldu.

Kira getirisi en yüksek olan 10 şehir ise şöyle sıralandı: 👇

Kira getirisi en yüksek olan 10 şehir ise şöyle sıralandı: 👇

1-ANKARA

Ortalama fiyat: 2.720.510 TL

Amortisman süresi: 13 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,77               

2-TEKİRDAĞ

Ortalama fiyat: 2.522.853 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,28 

3-BİLECİK

Ortalama fiyat: 2.201.600 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,20

4-KİLİS

Ortalama fiyat: 1.767.216 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,15 

5-ŞANLIURFA

Ortalama fiyat: 2.353.325 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,14

6-MANİSA

Ortalama fiyat: 2.511.232 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,09

7-GAZİANTEP

Ortalama fiyat: 2.792.676 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %7,06

8-AĞRI

Ortalama fiyat: 1.848.602 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,96

9-SİİRT

Ortalama fiyat: 1.850.784 TL

Amortisman süresi: 14 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,91

10-YOZGAT

Ortalama fiyat: 2.150.477 TL

Amortisman süresi: 15 yıl

Yıllık kira getirisi: %6,78

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