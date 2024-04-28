Kira Getirisinde En Avantajlı 10 İl Belli Oldu: Anadolu Şehirleri İstanbul'u Geçti

İstanbul’da ortalama konut fiyatı 4 milyon 402 bin 908 TL oldu. İstanbul'da ortalama yıllık kira getirisi yüzde 5,95 ve amortisman süresi 17 yıl olarak ölçüldü.

İzmir’de ise ortalama konut fiyatı 4 milyon 33 bin 224 TL, yıllık kira getirisi yüzde 6,24 ve amortisman süresi 16 yıl oldu.