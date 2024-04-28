Sonunda Bu da Oldu: Antalya'daki Bir Otelde Türk Müşteriden 120 Euro "Milliyet Farkı Ücreti" Alındı
Sonunda Bu da Oldu: Antalya'daki Bir Otelde Türk Müşteriden 120 Euro "Milliyet Farkı Ücreti" Alındı
Son zamanlarda ülkemizde fiyatına şaşırmadığımız bir ürün neredeyse yok. Öyle ki vatandaşlar arasında fahiş fiyatlara boykot bile başladı. Son olarak Antalya'da yer alan bir otelde konaklamak isteyen vatandaşımız, İngiliz web sitesi üzerinden rezarvasyon yaptırdı.
Ancak otele gittiğinde 'milliyet farkı ücreti' ile karşılaştı.
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Son günlerde sosyal medyanın en büyük tartışma konusu hiç şüphesiz fahiş fiyatlar.
Tatil sezonu da yavaş yavaş açılırken karşımıza oldukça şaşırtıcı bir manzara çıktı. Türkiye'deki otellerin yurt dışından rezerve edildiği takdirde daha düşük fiyatlarda olduğu görüldü.
Türk vatandaş, daha ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak vatandaşın Türk olduğu fark edilince kendisinden 120 euro "millyiet farkı ücreti" tahsil edildiği görüldü.
Daha sonra bir kullanıcı, aynı otele, aynı odaya, aynı tarihlere hem Türkiye'den hem de İngiltere'den rezervasyon yaptırmayı denedi.
Aynı durum başka bir otel için de geçerliydi. 2 kişi 4 gece Türkiye rezervasyon fiyatı 775 dolarken yurt dışı fiyatı 692 dolar.
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Sosyal medyadan ise tepkiler çığ gibi büyüdü;
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