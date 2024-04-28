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Sonunda Bu da Oldu: Antalya'daki Bir Otelde Türk Müşteriden 120 Euro "Milliyet Farkı Ücreti" Alındı

Sonunda Bu da Oldu: Antalya'daki Bir Otelde Türk Müşteriden 120 Euro "Milliyet Farkı Ücreti" Alındı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
28.04.2024 - 13:00

Son zamanlarda ülkemizde fiyatına şaşırmadığımız bir ürün neredeyse yok. Öyle ki vatandaşlar arasında fahiş fiyatlara boykot bile başladı. Son olarak Antalya'da yer alan bir otelde konaklamak isteyen vatandaşımız, İngiliz web sitesi üzerinden rezarvasyon yaptırdı. 

Ancak otele gittiğinde 'milliyet farkı ücreti' ile karşılaştı.

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Son günlerde sosyal medyanın en büyük tartışma konusu hiç şüphesiz fahiş fiyatlar.

Son günlerde sosyal medyanın en büyük tartışma konusu hiç şüphesiz fahiş fiyatlar.

Gün geçtikçe artan artık ne kadar arttığını hesap bile edemediğimiz bazı ürünler, tamamen lüks oldu. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde tek bir kurabiyenin fiyatı gündem olmuş, vatandaşlar satıcıları suçlamaya başlamıştı.

Tatil sezonu da yavaş yavaş açılırken karşımıza oldukça şaşırtıcı bir manzara çıktı. Türkiye'deki otellerin yurt dışından rezerve edildiği takdirde daha düşük fiyatlarda olduğu görüldü.

Tatil sezonu da yavaş yavaş açılırken karşımıza oldukça şaşırtıcı bir manzara çıktı. Türkiye'deki otellerin yurt dışından rezerve edildiği takdirde daha düşük fiyatlarda olduğu görüldü.

Bazı otel fiyatlarının yurt dışında daha düşük fiyatla satışa sunulduğu, yani konumunuz Türkiye olduğu zaman Türkiye'deki bir otele daha fazla para ödeyeceğiniz fark edildi. 

Hal böyle olunca bir vatandaş, kalmak istediği oteli Türkiye'den değil, İngiltere'de bir web sitesi üzerinden rezerve etti.

Türk vatandaş, daha ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak vatandaşın Türk olduğu fark edilince kendisinden 120 euro "millyiet farkı ücreti" tahsil edildiği görüldü.

Türk vatandaş, daha ucuz olduğu için İngiliz web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırdı. Ancak vatandaşın Türk olduğu fark edilince kendisinden 120 euro "millyiet farkı ücreti" tahsil edildiği görüldü.

Daha sonra bir kullanıcı, aynı otele, aynı odaya, aynı tarihlere hem Türkiye'den hem de İngiltere'den rezervasyon yaptırmayı denedi.

Daha sonra bir kullanıcı, aynı otele, aynı odaya, aynı tarihlere hem Türkiye'den hem de İngiltere'den rezervasyon yaptırmayı denedi.
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'Birleşik Krallık fiyatı 588 sterlin yani 24.1 bin TL.

Türkiye fiyatı 26.5 bin TL'

Aynı durum başka bir otel için de geçerliydi. 2 kişi 4 gece Türkiye rezervasyon fiyatı 775 dolarken yurt dışı fiyatı 692 dolar.

Aynı durum başka bir otel için de geçerliydi. 2 kişi 4 gece Türkiye rezervasyon fiyatı 775 dolarken yurt dışı fiyatı 692 dolar.
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Sosyal medyadan ise tepkiler çığ gibi büyüdü;

Sosyal medyadan ise tepkiler çığ gibi büyüdü;
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