Sonunda Bu da Oldu: Antalya'daki Bir Otelde Türk Müşteriden 120 Euro "Milliyet Farkı Ücreti" Alındı

Bazı otel fiyatlarının yurt dışında daha düşük fiyatla satışa sunulduğu, yani konumunuz Türkiye olduğu zaman Türkiye'deki bir otele daha fazla para ödeyeceğiniz fark edildi.

Hal böyle olunca bir vatandaş, kalmak istediği oteli Türkiye'den değil, İngiltere'de bir web sitesi üzerinden rezerve etti.