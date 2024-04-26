Dev Şirketin CEO’su Açıkladı: Türkler Kripto Paralara Neden Bu Kadar Meraklı?

Richard Teng, 'Türkiye’nin kriptoya en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almasının önemli bir nedeni, kripto ve altında yatan blok zinciri teknolojisine yoğun ilgi gösteren genç nüfus' derken, 'Anketlerimize göre, Türk yatırımcıların yaklaşık yüzde 40’ının kriptoya yatırım yapmalarının birincil nedeninin, sadece finansal getirilerin ötesinde, yüksek bir potansiyel vaat eden blokzinciri teknolojisi olduğunu ortaya koydu' ifadelerini kullandı.