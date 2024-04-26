Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Dev Şirketin CEO’su Açıkladı: Türkler Kripto Paralara Neden Bu Kadar Meraklı?

Dev Şirketin CEO’su Açıkladı: Türkler Kripto Paralara Neden Bu Kadar Meraklı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 12:45

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance CEO’su Richard Teng, Türkiye'de kripto para merakına yönelik açıklamalar yaptı. Teng, kriptoya en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin genç nüfus ve yüksek getiri nedeniyle öne çıktığını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Riskli varlıklar sınıfında yer alan ve merkeziyetsiz olmasıyla özellikle Z kuşağının daha çok ilgisini çeken kripto paralar, getirileriyle olduğu kadar kayıplarıyla da öne çıkıyor.

Riskli varlıklar sınıfında yer alan ve merkeziyetsiz olmasıyla özellikle Z kuşağının daha çok ilgisini çeken kripto paralar, getirileriyle olduğu kadar kayıplarıyla da öne çıkıyor.

Risk seven bir yatırımcı kitlesine sahip olan ülkemizde, kripto paralar inerken adeta çöküyor, yükselişte neredeyse zengin ediyor. 

Pandemiyle ilginin arttığı kripto varlıklarda, çöküş döneminde yatırımcılar 'hayatı sorgularken' Türkiye'de üzücü haberlere de neden olabiliyor.

Dolandırıcıların da ilgisini çeken bir alan olan kripto varlıkların geleceğin dünyasında önemli bir yer edineceği de kuşku götürmüyor.

Dolandırıcıların da ilgisini çeken bir alan olan kripto varlıkların geleceğin dünyasında önemli bir yer edineceği de kuşku götürmüyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, Binance CEO’su Richard Teng, Türkiye'de kripto varlıklara olan ilgiyi değerlendirdi. 

Teng, öncelikle kripto varlıklardaki trendleri değerlendirirken, '2023 itibarıyla, küresel kripto varlık piyasası dünya çapında 420 milyondan fazla kullanıcıyı kendine çekti. Kripto varlıkların günlük hayatımızda yerinin artmasına karşın, küresel piyasa penetrasyon oranı sadece yüzde 4,2 ve hala önemli bir büyüme potansiyeli söz konusu' dedi.

Türkiye, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde kripto varlıklar hızla benimsenirken, Richard Teng, Türkiye'nin etkileyici oranıyla öne çıktığını vurguladı.

Türkiye, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde kripto varlıklar hızla benimsenirken, Richard Teng, Türkiye'nin etkileyici oranıyla öne çıktığını vurguladı.

Özellikle son üç yılda, Türkiye’de kripto benimseme oranı yüzde 16’dan yüzde 40’a çıkarken, Chainalysis’in verilerine göre, tahmini işlem hacimlerinde dünyada 4. en büyük kripto pazarı oldu.

Teng, Türkiye’nin kripto için gelişen bir merkez olarak yerini güçlendirdiğini de vurguladı.

Teng, Türkiye’nin kripto için gelişen bir merkez olarak yerini güçlendirdiğini de vurguladı.

Richard Teng, 'Türkiye’nin kriptoya en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer almasının önemli bir nedeni, kripto ve altında yatan blok zinciri teknolojisine yoğun ilgi gösteren genç nüfus' derken, 'Anketlerimize göre, Türk yatırımcıların yaklaşık yüzde 40’ının kriptoya yatırım yapmalarının birincil nedeninin, sadece finansal getirilerin ötesinde, yüksek bir potansiyel vaat eden blokzinciri teknolojisi olduğunu ortaya koydu' ifadelerini kullandı.

Türklerin yeni teknolojilere açık olduğunu belirten Teng, "Türk kullanıcıların, yaklaşık dörtte üçü önümüzdeki beş yıl içinde kripto fiyatlarının artacağına inanıyor" dedi.

Türklerin yeni teknolojilere açık olduğunu belirten Teng, "Türk kullanıcıların, yaklaşık dörtte üçü önümüzdeki beş yıl içinde kripto fiyatlarının artacağına inanıyor" dedi.

Enflasyon ile kripto varlık ilgisindeki bağlantıya yönelik, 'serveti koruma ihtiyacı' öne çıkarken, Binance CEO’su Richard Teng, 'Enflasyon, paranın satın alma gücünü zamanla düşürdüğünden, insanlar da genellikle zaman içinde değerini koruyan varlıklara yatırım yaparak kendilerini koruyor' dedi. 

Teng, Türkiye’de yapılacak kripto düzenlemelerini de yakından izlediklerini ve beklediklerini belirtti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın