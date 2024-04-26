Dev Şirketin CEO’su Açıkladı: Türkler Kripto Paralara Neden Bu Kadar Meraklı?
Dev Şirketin CEO’su Açıkladı: Türkler Kripto Paralara Neden Bu Kadar Meraklı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Riskli varlıklar sınıfında yer alan ve merkeziyetsiz olmasıyla özellikle Z kuşağının daha çok ilgisini çeken kripto paralar, getirileriyle olduğu kadar kayıplarıyla da öne çıkıyor.
Dolandırıcıların da ilgisini çeken bir alan olan kripto varlıkların geleceğin dünyasında önemli bir yer edineceği de kuşku götürmüyor.
Türkiye, Asya-Pasifik ve Latin Amerika ülkelerinde kripto varlıklar hızla benimsenirken, Richard Teng, Türkiye'nin etkileyici oranıyla öne çıktığını vurguladı.
Teng, Türkiye’nin kripto için gelişen bir merkez olarak yerini güçlendirdiğini de vurguladı.
Türklerin yeni teknolojilere açık olduğunu belirten Teng, "Türk kullanıcıların, yaklaşık dörtte üçü önümüzdeki beş yıl içinde kripto fiyatlarının artacağına inanıyor" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın