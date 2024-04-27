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Yiyecek ve İçecekte KDV Ayarı: Restoranlarda Yine Zam Bekleniyor

Yiyecek ve İçecekte KDV Ayarı: Restoranlarda Yine Zam Bekleniyor

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 08:19

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, restoran ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerin KDV oranlarına zam geldi. Yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartıldı.

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Dışarıda yemek yemenin artık “kazıklanmak” manasına geldiğini düşünen vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde “dışarıda yemek yemiyoruz” kampanyası başlatmıştı.

Dışarıda yemek yemenin artık “kazıklanmak” manasına geldiğini düşünen vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde “dışarıda yemek yemiyoruz” kampanyası başlatmıştı.

Pahalı ürünler için “boykot” yapılırken, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ, artık dışarıda yeme içmeyi daha da pahalı yapacak.

Pahalı ürünler için “boykot” yapılırken, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ, artık dışarıda yeme içmeyi daha da pahalı yapacak.

Düzenlemeyle lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek sattıkları ürünler için KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Düzenlemeyle lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin ederek sattıkları ürünler için KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı.

Bu oran alkollü içeceklerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Bu oran alkollü içeceklerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden siparişle ya da gel-al yöntemiyle yaptıkları satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden siparişle ya da gel-al yöntemiyle yaptıkları satışlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.
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Resmi Gazete’de yer alan KDV artış tebliği, 1 Mayıs itibariyla yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yer alan KDV artış tebliği, 1 Mayıs itibariyla yürürlüğe girecek.

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