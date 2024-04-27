Yiyecek ve İçecekte KDV Ayarı: Restoranlarda Yine Zam Bekleniyor

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, restoran ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerin KDV oranlarına zam geldi. Yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartıldı.