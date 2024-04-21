Fatih Altaylı'dan 'Restoran Boykotu' Tavsiyesi! 'Gerekli Bir Silahtır, Kullanıp Atılacak Bir Şey Değil'

Gazeteci Fatih Altaylı son günlerde gündeme gelen 'restoran boykotu' çağrılarını köşe yazısında değerlendirdi. Boykotun gerekli ve ekili bir silah olduğunu söyleyen ve sürekliliği olması gerektiğini vurgulayan Altaylı, '364 gün kazıklanmaya razı gelip, bir gün beni kazıklayamazsın demek sizce makul müdür!' ifadeleriyle mevcut çağrıları eleştirdi.