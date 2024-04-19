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Yeme İçme Boykotunu Eleştiren Cem Toker'in Paylaşımına Gelen Yorumlar ve Restoranlardan Boykot Açıklaması

Yeme İçme Boykotunu Eleştiren Cem Toker'in Paylaşımına Gelen Yorumlar ve Restoranlardan Boykot Açıklaması

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 16:57

Sosyal medyada başlayan yeme-içme boykotu giderek büyürken, her konuda olduğu bu konuda da bölünmeyi başaran 'tepkili toplum' yorumlarına Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker de katıldı.

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Gıda enflasyonundaki yükseliş, kiralardaki artış, maaş zamları derken, özellikle yeme içme hizmeti veren esnafı da zor geçen pandeminin ardından bir kez daha sınanıyor.

Gıda enflasyonundaki yükseliş, kiralardaki artış, maaş zamları derken, özellikle yeme içme hizmeti veren esnafı da zor geçen pandeminin ardından bir kez daha sınanıyor.

Her sektörde olduğu gibi bu sektörlerin de fırsatçıları ya da daha teorik söylemle 'greedflasyon'cuları ortaya çıkarken, fiyatlar gerçeklik boyutunun dışına çıkmaya başladı.

Giderek kalitenin de düşmesi ve fiyatların artık ödenebilecek sınırlardan dışarı taşması ancak ülke sınırlarının dışındaki fiyatların da kurlara rağmen daha uygun kalması farkındalık yaratarak bir boykot çağırısı oluşturdu.

Giderek kalitenin de düşmesi ve fiyatların artık ödenebilecek sınırlardan dışarı taşması ancak ülke sınırlarının dışındaki fiyatların da kurlara rağmen daha uygun kalması farkındalık yaratarak bir boykot çağırısı oluşturdu.

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre'nin paylaşımlarındaki çağrıya, yine yüksek takipçili hesaplar da katılınca giderek boykot çağırısı büyüdü.

"#fahisyemeğeBOYKOT" çağrısıyla başlayan süreçte 20-21 Nisan hafta sonu tarih olarak belirlenirken, birçok medya kuruluşu da konuya yer vermeye başladı.

"#fahisyemeğeBOYKOT" çağrısıyla başlayan süreçte 20-21 Nisan hafta sonu tarih olarak belirlenirken, birçok medya kuruluşu da konuya yer vermeye başladı.

Boykot çağırısıyla ilgili ünlü komedyen Kaan Sekban da bir değerlendirme yayımlayarak olayın özüne bakmak gerektiğini belirtmişti.

Boykot çağırısıyla ilgili ünlü komedyen Kaan Sekban da bir değerlendirme yayımlayarak olayın özüne bakmak gerektiğini belirtmişti.
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Boykot işi değişik bi yere gidiyor.. Bugün yandaş medya boykot manşetleri çıkmış. Bakanlar boykotu savunuyor. Kazıkçı ve art niyetli işletmeler kesinlikle ifşalanmalı ve iki gün değil hep protesto edilmeli ama topyekün bi hareketle kurunun yanında yaşlar da yanacağı gibi sanki ülkeyi yönetenlerin hiçbir kabahati yokmuş gibi bir algı döşeniyor ince ince.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de büyüyen bu çağrıya karşı sektörün önde gelenlerinden olarak bir çözüm aradıklarını, boykot konusunda kendilerinin de vatandaşında haklı olduğu taraflar olduğunu belirten bir açıklama da yaptı.

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Gelelim konuda en çok dikkat çeken açıklamalardan birini yapan Cem Toker'e! LDP eski genel başkanı Toker, 6 maddede boykota yönelik bir değerlendirme yaptı.

Gelelim konuda en çok dikkat çeken açıklamalardan birini yapan Cem Toker'e! LDP eski genel başkanı Toker, 6 maddede boykota yönelik bir değerlendirme yaptı.
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  • Hayatınızda bakkal çıraklığı bile yapmadıysanız 'lokantalar, kafeler milleti soyuyor' korosuna katılmayınız.

  • Milleti soyan esnaf ayakta kalamaz. Yeme içme gibi rekabetçi bir sektörde fırsatçı, kazıkçı esnaf, hiç kimseyi 'bir kereden fazla' soyamaz. İflas eder.

  • Kapılarına fiyat listesi koymak zorundalar. İnceleyin, okuyun öyle girin. Ayıp değil.

  • İçeri girip oturup sonra menüde fiyatları görünce, kazık geldiyse, yanınızda manitanız olsa bile, kalkın gidin. O da ayıp değil.

  • Ticaret Bakanı boş boş popülizm yapıyor. Denetim getirecekmiş!! Neye getireceksin? Tost, ayran, pilav, döner fiyatını Ankara’dan mı belirleyeceksin? Her semtte esnafın kirası aynı mı? Cadde üstüyle sokak arası esnafın kirası aynı mı?

  • Boykot her tüketicinin hakkı. Ama rekabetçi sektörlerde hiçbir amaca hizmet etmez.

"Fiyatları piyasa belirler. Yeter ki tekelleşme olmasın" derken, "Boykot edecekseniz sarı taksi tekelini ve kazığını ve sefaletini, fırsatçılığını edin" diyerek protesto edilmesi gerekenlerin de listesini verdi:

"Fiyatları piyasa belirler. Yeter ki tekelleşme olmasın" derken, "Boykot edecekseniz sarı taksi tekelini ve kazığını ve sefaletini, fırsatçılığını edin" diyerek protesto edilmesi gerekenlerin de listesini verdi:

  • Devletin benzin pompasındaki fahiş karını edin.

  • Tekel havayollarının tekel oldukları güzergahlardaki fiyatlarını edin.

  • Yüksek enflasyonun sebebi Ankara’yı protesto edin.

Akıllı, bilinçli tüketicinin olduğu yerde, kazıkçı, fırsatçı esnaf zaten yaşayamaz!!

Toker'i destekleyen yorumlar da olurken,

Toker'i destekleyen yorumlar da olurken,
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Genel olarak eleştiren yorumlar görüldü.

Genel olarak eleştiren yorumlar görüldü.
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Cem Toker'in boykot eleştirisine yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:

Cem Toker'in boykot eleştirisine yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:
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Siz boykot hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz boykot hakkında ne düşünüyorsunuz?
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