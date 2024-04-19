Yeme İçme Boykotunu Eleştiren Cem Toker'in Paylaşımına Gelen Yorumlar ve Restoranlardan Boykot Açıklaması
Yeme İçme Boykotunu Eleştiren Cem Toker'in Paylaşımına Gelen Yorumlar ve Restoranlardan Boykot Açıklaması
Sosyal medyada başlayan yeme-içme boykotu giderek büyürken, her konuda olduğu bu konuda da bölünmeyi başaran 'tepkili toplum' yorumlarına Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı Cem Toker de katıldı.
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Gıda enflasyonundaki yükseliş, kiralardaki artış, maaş zamları derken, özellikle yeme içme hizmeti veren esnafı da zor geçen pandeminin ardından bir kez daha sınanıyor.
Giderek kalitenin de düşmesi ve fiyatların artık ödenebilecek sınırlardan dışarı taşması ancak ülke sınırlarının dışındaki fiyatların da kurlara rağmen daha uygun kalması farkındalık yaratarak bir boykot çağırısı oluşturdu.
"#fahisyemeğeBOYKOT" çağrısıyla başlayan süreçte 20-21 Nisan hafta sonu tarih olarak belirlenirken, birçok medya kuruluşu da konuya yer vermeye başladı.
Boykot çağırısıyla ilgili ünlü komedyen Kaan Sekban da bir değerlendirme yayımlayarak olayın özüne bakmak gerektiğini belirtmişti.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de büyüyen bu çağrıya karşı sektörün önde gelenlerinden olarak bir çözüm aradıklarını, boykot konusunda kendilerinin de vatandaşında haklı olduğu taraflar olduğunu belirten bir açıklama da yaptı.
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Gelelim konuda en çok dikkat çeken açıklamalardan birini yapan Cem Toker'e! LDP eski genel başkanı Toker, 6 maddede boykota yönelik bir değerlendirme yaptı.
"Fiyatları piyasa belirler. Yeter ki tekelleşme olmasın" derken, "Boykot edecekseniz sarı taksi tekelini ve kazığını ve sefaletini, fırsatçılığını edin" diyerek protesto edilmesi gerekenlerin de listesini verdi:
Toker'i destekleyen yorumlar da olurken,
Genel olarak eleştiren yorumlar görüldü.
Cem Toker'in boykot eleştirisine yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:
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