Yeme İçme Boykotunu Eleştiren Cem Toker'in Paylaşımına Gelen Yorumlar ve Restoranlardan Boykot Açıklaması

Boykot işi değişik bi yere gidiyor.. Bugün yandaş medya boykot manşetleri çıkmış. Bakanlar boykotu savunuyor. Kazıkçı ve art niyetli işletmeler kesinlikle ifşalanmalı ve iki gün değil hep protesto edilmeli ama topyekün bi hareketle kurunun yanında yaşlar da yanacağı gibi sanki ülkeyi yönetenlerin hiçbir kabahati yokmuş gibi bir algı döşeniyor ince ince.