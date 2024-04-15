Bayram Tatilinde Yurt Dışına Gidenlerin Gıda Fiyatları Bombardımanının Ana Nedeni Ortaya Çıktı
Bayram Tatilinde Yurt Dışına Gidenlerin Gıda Fiyatları Bombardımanının Ana Nedeni Ortaya Çıktı
Tatilde yurt dışına gidenlerin özellikle yeme içme fiyatları karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun bir süre sonra nispete dönmesiyle bol bol yemekli fiyat paylaşımı izledik. Kurlardaki yükselişe rağmen Türkiye'de yeme içmenin ne kadar pahalı olduğu gözümüze gözümüze girerken, bunun nedenlerine gelin yakından bakalım.
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Bayram tatili 9 güne tamamlanınca milyonlar bir yana dağıldı. İstanbul'dan çıkanların oluşturduğu trafik İstanbul'un kalabalığını azalttı sansak da yurt dışına da giden önemli kalabalıkla bir kez daha bu şehrin ne kadar kalabalık olduğunu anlamış olduk.
Özellikle Ege'nin karşı kıyısına geçenler durumu abartmakta çıtayı arşa çıkardı. Tabi işin şakası bir yana, 35 lira seviyesindeki Euro'ya rağmen fiyatların Türkiye'den ucuz olması ise bu bayramın en çok konuşulan yemeği ıstakozun bile fiyatını "mütevazı" kıldı.
Yunanistan yemekleri övgüsünde önemli yeri olan hesapların gündem olmasının nedenlerine gelirsek.
Türkiye'nin gıda enflasyonunun OECD ülkeleri içindeki halini gösteren bu grafik her şeyi anlatır nitelikte oldu.
Bayramda yurt dışı yemek fiyatlarını görmeden öncesindeyse yurt içinde de hissedilen pahalılığı ekonomist Doç. Dr. Orhan Karaca nedenini TÜİK verileriyle de açıklamıştı.
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Karaca'nın paylaşımından yola çıkarak hazırladığımız grafikte de gıda ve hizmetlerin bileşimindeki yükselişin keskin olduğu görülüyor.
Et fiyatlarında da tırmanış sürüyor.
Resmi enflasyon verilerinde de Türkiye, Venezuela'yı geçerek 4. sıraya yükseldi.
Böylelikle sosyal medyada maruz kalınan ucuzluk-pahalılık tartışmasının da yorumlara etkisi görüldü.
OECD verilerinin gösterdiği fark,
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TÜİK verilerindeki yükseliş,
Kur farkına rağmen yurt dışının ucuz olmasını açıklıyordu.
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Sizce?
Fiyatlar nasıl?
Yorumlarda buluşalım.
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