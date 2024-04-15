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Bayram Tatilinde Yurt Dışına Gidenlerin Gıda Fiyatları Bombardımanının Ana Nedeni Ortaya Çıktı

Bayram Tatilinde Yurt Dışına Gidenlerin Gıda Fiyatları Bombardımanının Ana Nedeni Ortaya Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.04.2024 - 14:02

Tatilde yurt dışına gidenlerin özellikle yeme içme fiyatları karşısında yaşadıkları kısa süreli şokun bir süre sonra nispete dönmesiyle bol bol yemekli fiyat paylaşımı izledik. Kurlardaki yükselişe rağmen Türkiye'de yeme içmenin ne kadar pahalı olduğu gözümüze gözümüze girerken, bunun nedenlerine gelin yakından bakalım.

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Bayram tatili 9 güne tamamlanınca milyonlar bir yana dağıldı. İstanbul'dan çıkanların oluşturduğu trafik İstanbul'un kalabalığını azalttı sansak da yurt dışına da giden önemli kalabalıkla bir kez daha bu şehrin ne kadar kalabalık olduğunu anlamış olduk.

Bayram tatili 9 güne tamamlanınca milyonlar bir yana dağıldı. İstanbul'dan çıkanların oluşturduğu trafik İstanbul'un kalabalığını azalttı sansak da yurt dışına da giden önemli kalabalıkla bir kez daha bu şehrin ne kadar kalabalık olduğunu anlamış olduk.

Özellikle yurt dışına gidenler fiyatları anlata anlata bitiremezken, yurt dışından sürekli yemek fotolarına ve fiyatlarına maruz kaldık.

Özellikle Ege'nin karşı kıyısına geçenler durumu abartmakta çıtayı arşa çıkardı. Tabi işin şakası bir yana, 35 lira seviyesindeki Euro'ya rağmen fiyatların Türkiye'den ucuz olması ise bu bayramın en çok konuşulan yemeği ıstakozun bile fiyatını "mütevazı" kıldı.

Özellikle Ege'nin karşı kıyısına geçenler durumu abartmakta çıtayı arşa çıkardı. Tabi işin şakası bir yana, 35 lira seviyesindeki Euro'ya rağmen fiyatların Türkiye'den ucuz olması ise bu bayramın en çok konuşulan yemeği ıstakozun bile fiyatını "mütevazı" kıldı.
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"Istakoz nereden çıktı?" diyenler için hafızaları tazeleyelim.

Yunanistan yemekleri övgüsünde önemli yeri olan hesapların gündem olmasının nedenlerine gelirsek.

Yunanistan yemekleri övgüsünde önemli yeri olan hesapların gündem olmasının nedenlerine gelirsek.

Türkiye'nin gıda enflasyonunun OECD ülkeleri içindeki halini gösteren bu grafik her şeyi anlatır nitelikte oldu.

Türkiye'nin gıda enflasyonunun OECD ülkeleri içindeki halini gösteren bu grafik her şeyi anlatır nitelikte oldu.

Türkiye'den gıda enflasyonu yüzde 71,1 ile lider olurken, hemen ardından ikinci sırada gelen İzlanda'nin gıda enflasyonu yüzde 7,5 oldu. 3 Kore'nin yüzde 6,9 ardından fiyatları öve öve bitmeyen ve 'caciki' satan Yunanistan'ın yüzde 6,7'ydi. 

Savaşla ve zulumle gündem olan İsrail'in gıda enflasyonu yüzde 5,9 olurken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 3, Kolombiya'da yüzde 1,9 olurken, Kosta Rika'da yüzde 3,7 azalan gıda enflasyon, Çekya'da da yüzde 4,8 düşmüş.

Bayramda yurt dışı yemek fiyatlarını görmeden öncesindeyse yurt içinde de hissedilen pahalılığı ekonomist Doç. Dr. Orhan Karaca nedenini TÜİK verileriyle de açıklamıştı.

Bayramda yurt dışı yemek fiyatlarını görmeden öncesindeyse yurt içinde de hissedilen pahalılığı ekonomist Doç. Dr. Orhan Karaca nedenini TÜİK verileriyle de açıklamıştı.
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Karaca'nın paylaşımından yola çıkarak hazırladığımız grafikte de gıda ve hizmetlerin bileşimindeki yükselişin keskin olduğu görülüyor.

Karaca'nın paylaşımından yola çıkarak hazırladığımız grafikte de gıda ve hizmetlerin bileşimindeki yükselişin keskin olduğu görülüyor.

Et fiyatlarında da tırmanış sürüyor.

Et fiyatlarında da tırmanış sürüyor.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın Türkiye Ziraat Odaları Birliği  (TZOB) verilerinden aktardığına göre, 2024 yılının ilk 3 ayında kuzu eti yüzde 39,3, dana eti de yüzde 24,8 arttı. 

Dana etine bir yılda yüzde 83,4 zam gelirken, kuzu eti de bir yılda yüzde 118 zamlandı.

Resmi enflasyon verilerinde de Türkiye, Venezuela'yı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Resmi enflasyon verilerinde de Türkiye, Venezuela'yı geçerek 4. sıraya yükseldi.

Arjantin, yüzde 276 oranında enflasyonla ilk sırada yer alırken, Suriye yüzde 140 ile ikinci, iflas ilan eden Lübnan'da enflasyon yüzde 123 oldu. 

Son yıllarda hiperenflasyonla boğuşan Venezuela'dan enflasyon yüzde 67,8'e inerken, Türkiye yüzde 68,5 ile dünyanın en yüksek enflasyonunda sıraya yükseldi.

Böylelikle sosyal medyada maruz kalınan ucuzluk-pahalılık tartışmasının da yorumlara etkisi görüldü.

Böylelikle sosyal medyada maruz kalınan ucuzluk-pahalılık tartışmasının da yorumlara etkisi görüldü.
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OECD verilerinin gösterdiği fark,

OECD verilerinin gösterdiği fark,
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TÜİK verilerindeki yükseliş,

TÜİK verilerindeki yükseliş,
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Kur farkına rağmen yurt dışının ucuz olmasını açıklıyordu.

Kur farkına rağmen yurt dışının ucuz olmasını açıklıyordu.
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Sizce?

Sizce?
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Fiyatlar nasıl?

Fiyatlar nasıl?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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