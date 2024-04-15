Bayram Tatilinde Yurt Dışına Gidenlerin Gıda Fiyatları Bombardımanının Ana Nedeni Ortaya Çıktı

Türkiye'den gıda enflasyonu yüzde 71,1 ile lider olurken, hemen ardından ikinci sırada gelen İzlanda'nin gıda enflasyonu yüzde 7,5 oldu. 3 Kore'nin yüzde 6,9 ardından fiyatları öve öve bitmeyen ve 'caciki' satan Yunanistan'ın yüzde 6,7'ydi.

Savaşla ve zulumle gündem olan İsrail'in gıda enflasyonu yüzde 5,9 olurken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 3, Kolombiya'da yüzde 1,9 olurken, Kosta Rika'da yüzde 3,7 azalan gıda enflasyon, Çekya'da da yüzde 4,8 düşmüş.