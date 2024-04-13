AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco Yat Kulübü’nden Istakozlu Paylaşımı Tepki Çekti

AK Parti’nin İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın tepkisini çekti.

Salıcı, 'Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir' diyerek, 'Afiyet olsun Şebnem Hanım. Hesap ne geldi? Enflasyon malum. Türkiye’den ucuz muydu bari?' diye sordu.