Yeme İçme Fiyatlarındaki Fahiş Yükselişe Yönelik Sosyal Medyada Boykot Başladı
Yeme İçme Fiyatlarındaki Fahiş Yükselişe Yönelik Sosyal Medyada Boykot Başladı
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Türkiye'de enflasyonla artışa geçen gıda fiyatları dünyadaki en yüksek gıda enflasyonlarının arasında yer alıyor.
Özellikle bayram tatilinde yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalar gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.
Sosyal medyada başlayan yeme içme fiyatlarına yönelik boykot çağırısı da yayılmaya başladı.
#fahişyemeğeboykot başlığıyla başlayan paylaşımlarda finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, "Bize sattıkları, kalitesi de iyice bozulmuş, yemeklerin fiyatı normal bir kâr ile açıklanamaz. Asla kabul etmiyorum." derken,
"Bu fiyatlar enflasyonla, maliyetle açıklanamaz." fikri öne çıktı.
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Ünlü isimler de konuyu gündeme taşırken,
Fiyatlar herkesi şaşkına çevirmeye devam etti.
Boykot çağrısına katılanların birçoğunda sağlık da öne çıktı.
Giderek bozulan malzemeler de "shrinkflation" şeklinde de etkili oluyordu.
İşte o yorumlardan bazıları.
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