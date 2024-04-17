Yeme İçme Fiyatlarındaki Fahiş Yükselişe Yönelik Sosyal Medyada Boykot Başladı

Enflasyon, dar gelirliyi en çok gıda fiyatlarından vururken, dışarıda yeme içme fiyatları da başka bir boyuta geçti. Özellikle bayram tatilinde daha çok gezme fırsatı bulununca hem yurt içinde hem de yurt dışındaki fiyatların kıyasıyla ortaya çıkan durumda sosyal medyada da isyan bayrağı açıldı.