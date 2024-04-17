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Yeme İçme Fiyatlarındaki Fahiş Yükselişe Yönelik Sosyal Medyada Boykot Başladı

Yeme İçme Fiyatlarındaki Fahiş Yükselişe Yönelik Sosyal Medyada Boykot Başladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 12:15

Enflasyon, dar gelirliyi en çok gıda fiyatlarından vururken, dışarıda yeme içme fiyatları da başka bir boyuta geçti. Özellikle bayram tatilinde daha çok gezme fırsatı bulununca hem yurt içinde hem de yurt dışındaki fiyatların kıyasıyla ortaya çıkan durumda sosyal medyada da isyan bayrağı açıldı.

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Türkiye'de enflasyonla artışa geçen gıda fiyatları dünyadaki en yüksek gıda enflasyonlarının arasında yer alıyor.

Türkiye'de enflasyonla artışa geçen gıda fiyatları dünyadaki en yüksek gıda enflasyonlarının arasında yer alıyor.

Dar ve sabit gelirli vatandaşın bütçesini zorlayan gıda fiyatlarındaki yükseliş, yeme içme fiyatlarına ekstralarla sirayet edince fiyatlar ayrı bir boyuta taşındı.

Özellikle bayram tatilinde yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalar gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Özellikle bayram tatilinde yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalar gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Detayları burada.

Sosyal medyada başlayan yeme içme fiyatlarına yönelik boykot çağırısı da yayılmaya başladı.

Sosyal medyada başlayan yeme içme fiyatlarına yönelik boykot çağırısı da yayılmaya başladı.

#fahişyemeğeboykot başlığıyla başlayan paylaşımlarda finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, "Bize sattıkları, kalitesi de iyice bozulmuş, yemeklerin fiyatı normal bir kâr ile açıklanamaz. Asla kabul etmiyorum." derken,

#fahişyemeğeboykot başlığıyla başlayan paylaşımlarda finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, "Bize sattıkları, kalitesi de iyice bozulmuş, yemeklerin fiyatı normal bir kâr ile açıklanamaz. Asla kabul etmiyorum." derken,
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"Bu fiyatlar enflasyonla, maliyetle açıklanamaz." fikri öne çıktı.

"Bu fiyatlar enflasyonla, maliyetle açıklanamaz." fikri öne çıktı.
twitter.com
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Ünlü isimler de konuyu gündeme taşırken,

Ünlü isimler de konuyu gündeme taşırken,
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Fiyatlar herkesi şaşkına çevirmeye devam etti.

Fiyatlar herkesi şaşkına çevirmeye devam etti.
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Boykot çağrısına katılanların birçoğunda sağlık da öne çıktı.

Boykot çağrısına katılanların birçoğunda sağlık da öne çıktı.
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Giderek bozulan malzemeler de "shrinkflation" şeklinde de etkili oluyordu.

Giderek bozulan malzemeler de "shrinkflation" şeklinde de etkili oluyordu.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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