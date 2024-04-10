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Alaçatı'daki Evden Fransa'daki Şatoya, Bodrum'da 7 Geceden Maldivler'de 2 Geceye Tatil Fiyatları Uçuyor!

Alaçatı'daki Evden Fransa'daki Şatoya, Bodrum'da 7 Geceden Maldivler'de 2 Geceye Tatil Fiyatları Uçuyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 19:22

Havalar güzel, vakit de bayram tatili olunca, gözler yaz tatiline döndü. Erken rezervasyonlar sonlanmadan fırsatı ucundan yakalamak isteyenler tatil fiyatları karşısında şoke oldu.

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Ramazan Bayramı, bahar döneminde denk gelince tatil planları da kendini gösterdi. Ancak fiyatları görenler adeta küçük dilini yutmaya yeltendi.

Ramazan Bayramı, bahar döneminde denk gelince tatil planları da kendini gösterdi. Ancak fiyatları görenler adeta küçük dilini yutmaya yeltendi.

Tatil fiyatlarındaki karşılaştırmalarsa son yıllarda yurt dışından gelenlerin Türkiye'de yaptığı tatiller ve yurt dışına yapılan tatillere bakınca yine ruh halinin ayarlarıyla oynadı.

Tatil fiyatlarındaki karşılaştırmalarsa son yıllarda yurt dışından gelenlerin Türkiye'de yaptığı tatiller ve yurt dışına yapılan tatillere bakınca yine ruh halinin ayarlarıyla oynadı.

Ekonomi hocası Prof. Dr. Ceyhun Elgin, alım gücü karşılaştırmasını tatil üzerinden yapınca Slovakya’dan Türkiye'ye gelebilecek olanların halini göstermiş oldu.

Ekonomi hocası Prof. Dr. Ceyhun Elgin, alım gücü karşılaştırmasını tatil üzerinden yapınca Slovakya’dan Türkiye'ye gelebilecek olanların halini göstermiş oldu.
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Başka bir paylaşımda da 2 gün Bodrum tatilinin 7 gün Maldivler tatiline eşdeğer olması yine sinirlerimizin ayarlarıyla oynadı.

Başka bir paylaşımda da 2 gün Bodrum tatilinin 7 gün Maldivler tatiline eşdeğer olması yine sinirlerimizin ayarlarıyla oynadı.
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Bir kullanıcının ise linç yememek adına geçen yılki fiyatını söylemeden bu yıl Alaçatı'da kiralamak istediği evin fiyatına yönelik karşılaştırması yorumlara neden oldu. Çünkü aynı fiyata Fransa'da şato kiralanabiliyordu.

Bir kullanıcının ise linç yememek adına geçen yılki fiyatını söylemeden bu yıl Alaçatı'da kiralamak istediği evin fiyatına yönelik karşılaştırması yorumlara neden oldu. Çünkü aynı fiyata Fransa'da şato kiralanabiliyordu.
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Gelen yorumlar da bu fiyatların saçma olmasından daha çok,

Gelen yorumlar da bu fiyatların saçma olmasından daha çok,
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Bu fiyatların verilebiliyor olmasına şaşkın kişilerden oluşuyordu.

Bu fiyatların verilebiliyor olmasına şaşkın kişilerden oluşuyordu.
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Dolar ya da euro kazananlar için bile pahalı olan Türkiye'deki fiyatlar,

Dolar ya da euro kazananlar için bile pahalı olan Türkiye'deki fiyatlar,
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Giderek ekonomiyi daha da zora sokacak şekilde görünüyor.

Giderek ekonomiyi daha da zora sokacak şekilde görünüyor.
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Özellikle döviz girişinin önemli olduğu turizmde,

Özellikle döviz girişinin önemli olduğu turizmde,
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Maliyetler kazançları kat be kat aşmaya başladı.

Maliyetler kazançları kat be kat aşmaya başladı.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Bu fiyatlara değer mi?

Bu fiyatlara değer mi?
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Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşalım.
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