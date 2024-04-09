Bayram Gelmiş Neyime? Bayram Alışverişi Tarih Oldu: Esnaf Sinek Avlıyor, Çalışan Evde Oturuyor!
Bayram Gelmiş Neyime? Bayram Alışverişi Tarih Oldu: Esnaf Sinek Avlıyor, Çalışan Evde Oturuyor!
Ramazan Bayramı kapımıza geldi. Çocuklar bayramlıklarını giyecek, kapıları çalarak şeker ve harçlık isteyecek. Ekonomideki bozulma o kadar hissedilir bir durumda ki 'Nerede o eski bayramlar?' sorusu bu bayram yerini bulacak.
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Ramazan Bayramı geldi. Aileler Ramazan ayı bitimiyle aynı sofrada buluşacak.
Yaşlıların elleri öpülecek, harçlık beklenecek ancak emekli maaşları tüm torunlara yeterli gelmeyebileceğinden harçlıklarda hacimler daralacak.
Şekerler, tatlılar yenecek. "Nerede o eski bayramlar?" denecek ki bu yıl gerçekten eskiler mumla aranacak. Ekonomideki zorluklar geçen seneyi hatırlatacak.
İstanbul’un en sembolik alışveriş merkezlerinden olan Mısır Çarşısı esnafı bayram gelmesine rağmen sinek avlıyor. Esnaf, vatandaşım pahalılık nedeniyle alışveriş yapamadığını söylüyor.
"Vatandaş bayramı unuttu."
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Alışveriş yapmayanlar da sanıldığı gibi tatilde değil!
Ramazanda vatandaş temel ihtiyaçlarını giderdi.
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