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Bayram Gelmiş Neyime? Bayram Alışverişi Tarih Oldu: Esnaf Sinek Avlıyor, Çalışan Evde Oturuyor!

Bayram Gelmiş Neyime? Bayram Alışverişi Tarih Oldu: Esnaf Sinek Avlıyor, Çalışan Evde Oturuyor!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 15:17

Ramazan Bayramı kapımıza geldi. Çocuklar bayramlıklarını giyecek, kapıları çalarak şeker ve harçlık isteyecek. Ekonomideki bozulma o kadar hissedilir bir durumda ki 'Nerede o eski bayramlar?' sorusu bu bayram yerini bulacak.

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Ramazan Bayramı geldi. Aileler Ramazan ayı bitimiyle aynı sofrada buluşacak.

Ramazan Bayramı geldi. Aileler Ramazan ayı bitimiyle aynı sofrada buluşacak.

Yaşlıların elleri öpülecek, harçlık beklenecek ancak emekli maaşları tüm torunlara yeterli gelmeyebileceğinden harçlıklarda hacimler daralacak.

Yaşlıların elleri öpülecek, harçlık beklenecek ancak emekli maaşları tüm torunlara yeterli gelmeyebileceğinden harçlıklarda hacimler daralacak.

Şekerler, tatlılar yenecek. "Nerede o eski bayramlar?" denecek ki bu yıl gerçekten eskiler mumla aranacak. Ekonomideki zorluklar geçen seneyi hatırlatacak.

Şekerler, tatlılar yenecek. "Nerede o eski bayramlar?" denecek ki bu yıl gerçekten eskiler mumla aranacak. Ekonomideki zorluklar geçen seneyi hatırlatacak.

İstanbul’un en sembolik alışveriş merkezlerinden olan Mısır Çarşısı esnafı bayram gelmesine rağmen sinek avlıyor. Esnaf, vatandaşım pahalılık nedeniyle alışveriş yapamadığını söylüyor.

İstanbul’un en sembolik alışveriş merkezlerinden olan Mısır Çarşısı esnafı bayram gelmesine rağmen sinek avlıyor. Esnaf, vatandaşım pahalılık nedeniyle alışveriş yapamadığını söylüyor.

Birgün'den Bilge Su Yıldırım haberine göre, Mısır Çarşısı esnafı Ramazan boyunca işlerin kesat olduğunu söylerken, bayram öncesinde de satışların artmadığını iletti. 

Tarihi çarşıya turistler ilgi gösterse de 'kuru kalabalık' olarak nitelendiren esnaf, 'Ramazan durgun geçti, turist gezmesine geziyor ama alışveriş yapmıyor. Kuru kalabalık yani. Zaten bayramlar da eskisi gibi değil, herkes tatile gitti şimdi. Kimse kalmadı ki İstanbul’da' dedi.

"Vatandaş bayramı unuttu."

"Vatandaş bayramı unuttu."

Cumhuriyet'ten Mert Öner de esnaf ve vatandaşların görüşlerini aktardı: 'Vatandaş bayramı unuttu.'

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Alışveriş yapmayanlar da sanıldığı gibi tatilde değil!

Alışveriş yapmayanlar da sanıldığı gibi tatilde değil!

Dünya'nın aktardığı Eleman.net’in bayram tatili anketinde çalışan kesimin yüzde 73’ünün bayramda tatile çıkmayarak evde kalacağı görülürken, şehir dışına çıkanların da yüzde 79'u ailesini ya da memleketini ziyaret ediyor.

Ramazanda vatandaş temel ihtiyaçlarını giderdi.

Ramazanda vatandaş temel ihtiyaçlarını giderdi.

Hepsiburada verilerine göre, Türkiye'de ramazan ayında hurma satışları yüzde 220 artarken, temel tüketim ve gıda ürünlerine olan talep zirveye çıktı. 

İftar sonrası 20:00 ila 22:00 saatleri arasında alışveriş yoğunlaşırken, sahur vakitleri de site trafiği normal döneme göre 3 kat arttı.

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