Bayram Gelmiş Neyime? Bayram Alışverişi Tarih Oldu: Esnaf Sinek Avlıyor, Çalışan Evde Oturuyor!

Birgün'den Bilge Su Yıldırım haberine göre, Mısır Çarşısı esnafı Ramazan boyunca işlerin kesat olduğunu söylerken, bayram öncesinde de satışların artmadığını iletti.

Tarihi çarşıya turistler ilgi gösterse de 'kuru kalabalık' olarak nitelendiren esnaf, 'Ramazan durgun geçti, turist gezmesine geziyor ama alışveriş yapmıyor. Kuru kalabalık yani. Zaten bayramlar da eskisi gibi değil, herkes tatile gitti şimdi. Kimse kalmadı ki İstanbul’da' dedi.