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Herkes "Çok Pahalı" Denilen Tokyo'ya mı Gitti? Yurt Dışındaki Yemek Fiyatları İştahımızı Kapadı

Herkes "Çok Pahalı" Denilen Tokyo'ya mı Gitti? Yurt Dışındaki Yemek Fiyatları İştahımızı Kapadı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 14:49

Türkiye'de artan gıda fiyatları yurt dışından gelen görsellerle yeniden düşündürdü.

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TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesinde oluştu.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesinde oluştu.

Özellikle dar gelirli vatandaşın giderlerinde en büyük alanı kaplayan artış, gıdada olunca fiyatlar da düşündürücü oluyor.

Kurlardaki yükselişe rağmen gerek giyim gerek de gıdada fiyatların yurt dışında Türkiye'den daha uygun olması ise dikkat çekmeye devam ediyor. .

Kurlardaki yükselişe rağmen gerek giyim gerek de gıdada fiyatların yurt dışında Türkiye'den daha uygun olması ise dikkat çekmeye devam ediyor. .

Yurt dışı fiyatlar tartışılmaya devam ediyor.

Şimdi de yeniden gündemde yemek ve gıda fiyatları var. Son günlerde bulunduğu Tokyo'daki fiyatları paylaşan Gönenç Gürkaynak'ın paylaşımları yakından izleniyor.

Şimdi de yeniden gündemde yemek ve gıda fiyatları var. Son günlerde bulunduğu Tokyo'daki fiyatları paylaşan Gönenç Gürkaynak'ın paylaşımları yakından izleniyor.
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210 Türk Lirasına karşılık gelen yemek de gözleri Uzak Doğu'ya daldıracak cinsten oldu.

210 Türk Lirasına karşılık gelen yemek de gözleri Uzak Doğu'ya daldıracak cinsten oldu.
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Görenler yemekleri paylaşmaya başlayınca

Görenler yemekleri paylaşmaya başlayınca
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Türkiye'de gıda fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu da anlaşılıyor.

Türkiye'de gıda fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu da anlaşılıyor.
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Amerika'dan da örnekler gelirken,

Amerika'dan da örnekler gelirken,
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Paylaşımlarda görülen yemekler de üzmeye devam etti.

Paylaşımlarda görülen yemekler de üzmeye devam etti.
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Yemeklerin fiyatlarına yapılan yorumlarsa

Yemeklerin fiyatlarına yapılan yorumlarsa
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Hislere tercüman minvalinde imdada yetişti.

Hislere tercüman minvalinde imdada yetişti.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Dolarla maaş almayan

Dolarla maaş almayan
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Hatta döviz bazında gelirleri düzenli şekilde gerileyen dar gelirlinin

Hatta döviz bazında gelirleri düzenli şekilde gerileyen dar gelirlinin
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Yediği yemeklerin ücreti ve içeriği

Yediği yemeklerin ücreti ve içeriği
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Fazlasıyla pahalı değil m?

Fazlasıyla pahalı değil m?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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