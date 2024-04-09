Herkes "Çok Pahalı" Denilen Tokyo'ya mı Gitti? Yurt Dışındaki Yemek Fiyatları İştahımızı Kapadı
Herkes "Çok Pahalı" Denilen Tokyo'ya mı Gitti? Yurt Dışındaki Yemek Fiyatları İştahımızı Kapadı
Türkiye'de artan gıda fiyatları yurt dışından gelen görsellerle yeniden düşündürdü.
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TÜİK'in son açıkladığı verilere göre, Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 70 seviyesinde oluştu.
Kurlardaki yükselişe rağmen gerek giyim gerek de gıdada fiyatların yurt dışında Türkiye'den daha uygun olması ise dikkat çekmeye devam ediyor. .
Şimdi de yeniden gündemde yemek ve gıda fiyatları var. Son günlerde bulunduğu Tokyo'daki fiyatları paylaşan Gönenç Gürkaynak'ın paylaşımları yakından izleniyor.
210 Türk Lirasına karşılık gelen yemek de gözleri Uzak Doğu'ya daldıracak cinsten oldu.
Görenler yemekleri paylaşmaya başlayınca
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Türkiye'de gıda fiyatlarının ne kadar yüksek olduğu da anlaşılıyor.
Amerika'dan da örnekler gelirken,
Paylaşımlarda görülen yemekler de üzmeye devam etti.
Yemeklerin fiyatlarına yapılan yorumlarsa
Hislere tercüman minvalinde imdada yetişti.
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Siz ne dersiniz?
Dolarla maaş almayan
Hatta döviz bazında gelirleri düzenli şekilde gerileyen dar gelirlinin
Yediği yemeklerin ücreti ve içeriği
Fazlasıyla pahalı değil m?
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