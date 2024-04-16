Türkiye'de Üretilen Ürünün Komşu Ülkede Daha Ucuza Satılması Dikkat Çekti
Türkiye'de Üretilen Ürünün Komşu Ülkede Daha Ucuza Satılması Dikkat Çekti
Türkiye'de enflasyonla fiyat yükselişlerinin kurlardaki yükselişi geçmesiyle artık yurt dışından daha pahalı olmaya çok taze alışmışken, yurt içinde üretilen ürünlerin yurt dışında daha uygun olması dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'de kurlardaki yükselişi geçen enflasyon artışı, yurt dışının daha ucuz olmasına neden oldu.
Türkiye'de üretilen bir küçük ev aletinin fiyatının Türkiye'de daha pahalı olması görüntülendi.
Ocağın Türkiye'deki fiyatı 569 TL olurken,
Komşu ülke Gürcistan'da 29,99 lari olan ocak, TL'ye döndürüldüğünde 363,91 TL olarak görülüyor.
Gürcistan'daki fiyat burada da görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o video!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda