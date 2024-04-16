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Türkiye'de Üretilen Ürünün Komşu Ülkede Daha Ucuza Satılması Dikkat Çekti

Türkiye'de Üretilen Ürünün Komşu Ülkede Daha Ucuza Satılması Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.04.2024 - 16:35

Türkiye'de enflasyonla fiyat yükselişlerinin kurlardaki yükselişi geçmesiyle artık yurt dışından daha pahalı olmaya çok taze alışmışken, yurt içinde üretilen ürünlerin yurt dışında daha uygun olması dikkat çekti.

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Türkiye'de kurlardaki yükselişi geçen enflasyon artışı, yurt dışının daha ucuz olmasına neden oldu.

Türkiye'de kurlardaki yükselişi geçen enflasyon artışı, yurt dışının daha ucuz olmasına neden oldu.

Özellikle gıdada fiyat farklılıkları bayramda gündem olmuştu.

Türkiye'de üretilen bir küçük ev aletinin fiyatının Türkiye'de daha pahalı olması görüntülendi.

Türkiye'de üretilen bir küçük ev aletinin fiyatının Türkiye'de daha pahalı olması görüntülendi.

Ocağın Türkiye'deki fiyatı 569 TL olurken,

Ocağın Türkiye'deki fiyatı 569 TL olurken,

Komşu ülke Gürcistan'da 29,99 lari olan ocak, TL'ye döndürüldüğünde 363,91 TL olarak görülüyor.

Komşu ülke Gürcistan'da 29,99 lari olan ocak, TL'ye döndürüldüğünde 363,91 TL olarak görülüyor.

Gürcistan'daki fiyat burada da görülüyor.

Gürcistan'daki fiyat burada da görülüyor.
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