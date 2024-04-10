Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türkiye'de Havalimanında 200 Liraya Kahve İçemeyen Kişi Londra'dan Daha Ucuza Kahve Aldı

Türkiye'de Havalimanında 200 Liraya Kahve İçemeyen Kişi Londra'dan Daha Ucuza Kahve Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 23:57

Türkiye'de artan gıda fiyatlarındaki seyir döviz kurlarındaki yükselişe rağmen pahalılık boyutunu sorgulatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video, Türkiye'de en büyük banknot olan 200 lirayla 2 ay önce havalimanında kahve alamadığını anlatmasıyla başlıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video, Türkiye'de en büyük banknot olan 200 lirayla 2 ay önce havalimanında kahve alamadığını anlatmasıyla başlıyor.

Kahveye havalimanında 9 euro yani 315 lira ödediğini belirten kişi, Londra'da havalimanında kahve almaya gidiyor.

Kahveye havalimanında 9 euro yani 315 lira ödediğini belirten kişi, Londra'da havalimanında kahve almaya gidiyor.

Londra'da havalimanında aynı kahve 4,5 sterlin yani 180 liraya denk geliyor.

Londra'da havalimanında aynı kahve 4,5 sterlin yani 180 liraya denk geliyor.

Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.

Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte o video.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?