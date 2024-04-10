Türkiye'de Havalimanında 200 Liraya Kahve İçemeyen Kişi Londra'dan Daha Ucuza Kahve Aldı
Türkiye'de Havalimanında 200 Liraya Kahve İçemeyen Kişi Londra'dan Daha Ucuza Kahve Aldı
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Bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video, Türkiye'de en büyük banknot olan 200 lirayla 2 ay önce havalimanında kahve alamadığını anlatmasıyla başlıyor.
Kahveye havalimanında 9 euro yani 315 lira ödediğini belirten kişi, Londra'da havalimanında kahve almaya gidiyor.
Londra'da havalimanında aynı kahve 4,5 sterlin yani 180 liraya denk geliyor.
Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekti.
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İşte o video.
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