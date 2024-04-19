Türkiye’de Büyük Boykot: Hafta Sonu Restoran ve Kafelere Gitmeme Çağrısı Büyüdü
Türkiye’de Büyük Boykot: Hafta Sonu Restoran ve Kafelere Gitmeme Çağrısı Büyüdü
İğneden ipliğe her kaleme neredeyse her gün yapılan zamlar vatandaşın, esnafın belini büküyor. Sürekli olarak yaşanan bu durdurulamaz artış restoran ve kafe menülerine de yansıyor. Bu önlenemez artışlar sonrasında sosyal medyada yapılan bir boykot çağrısı çığ gibi büyüdü. 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gidilmeyecek.
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Neredeyse her gün yapılan zamlar restoran ve kafelerin menülerine de yansıdı.
Yiyecek ve içecek fiyatlarındaki önlenemez pahalılık da bir boykotu beraberinde getirdi.
Artan gıda fiyatlarına ve fahiş restoran fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden "Fahiş Yemeğe Boykot" adlı bir kampanya başlattı.
Kampanya kapsamında 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranların boykot edilmesi çağrısı yapılıyor
Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi boykota katılacağını duyurdu.
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