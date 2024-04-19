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Türkiye’de Büyük Boykot: Hafta Sonu Restoran ve Kafelere Gitmeme Çağrısı Büyüdü

Türkiye’de Büyük Boykot: Hafta Sonu Restoran ve Kafelere Gitmeme Çağrısı Büyüdü

Zam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 10:50

İğneden ipliğe her kaleme neredeyse her gün yapılan zamlar vatandaşın, esnafın belini büküyor. Sürekli olarak yaşanan bu durdurulamaz artış restoran ve kafe menülerine de yansıyor. Bu önlenemez artışlar sonrasında sosyal medyada yapılan bir boykot çağrısı çığ gibi büyüdü. 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gidilmeyecek.

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Neredeyse her gün yapılan zamlar restoran ve kafelerin menülerine de yansıdı.

Neredeyse her gün yapılan zamlar restoran ve kafelerin menülerine de yansıdı.

Yiyecek ve içecek fiyatlarındaki önlenemez pahalılık da bir boykotu beraberinde getirdi.

Yiyecek ve içecek fiyatlarındaki önlenemez pahalılık da bir boykotu beraberinde getirdi.

Artan gıda fiyatlarına ve fahiş restoran fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden "Fahiş Yemeğe Boykot" adlı bir kampanya başlattı.

Artan gıda fiyatlarına ve fahiş restoran fiyatlarına tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medya üzerinden "Fahiş Yemeğe Boykot" adlı bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranların boykot edilmesi çağrısı yapılıyor

Kampanya kapsamında 20-21 Nisan tarihlerinde kafe ve restoranların boykot edilmesi çağrısı yapılıyor

Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi boykota katılacağını duyurdu.

Kampanya kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi boykota katılacağını duyurdu.
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