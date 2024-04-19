Türkiye’de Büyük Boykot: Hafta Sonu Restoran ve Kafelere Gitmeme Çağrısı Büyüdü

İğneden ipliğe her kaleme neredeyse her gün yapılan zamlar vatandaşın, esnafın belini büküyor. Sürekli olarak yaşanan bu durdurulamaz artış restoran ve kafe menülerine de yansıyor. Bu önlenemez artışlar sonrasında sosyal medyada yapılan bir boykot çağrısı çığ gibi büyüdü. 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gidilmeyecek.